Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Als vor ein paar Jahren ein Grüppchen verkleideter Kinder an seiner Haustür klingelte und an Halloween "Süßes oder Saures" forderte, wollte Martin Mosetter die süße Beute nicht einfach so kampflos hergeben. Also setzte er sich eine Maske auf und erschreckte seinerseits die kleinen Geister. Ein anderes Mal seilte er hinter den Kindern eine riesige Plastik-Spinne ab, während sie sich artig bedankten.

Inzwischen kommen von Jahr zu Jahr mehr Menschen bei ihm im Leutershausener Beinpfad 1 vorbei. Und zwar nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Denn Mosetter hat aus dem anfänglichen Türklinken-Spaß nach und nach ein richtiges Halloween-Event gemacht. In diesem Jahr trägt es den Namen "Nachtwandel für Mutige".

Mit dabei ist auch Mosetters Nachbar Bernhard Adler, der in seiner Einfahrt eine "Skulpturen-Ausstellung" zeigen wird, die wohl so manchem Besucher eine Gänsehaut über den Rücken jagen wird. Zu sehen sind nämlich "Leichen", die auf die eine oder andere makabre Art ums Leben gekommen sind. "Da fließt jede Menge rote Farbe", sagt Adler und lacht. Als "Leichen" werden ein paar ausgestopfte Klamotten dienen, die auf tragische Weise unter den Rasenmäher oder zwischen Beil und Hackklotz geraten sind.

Falls das für die kleinen Geister allzu verstörend wirken sollte, gibt es eigens einen "Tröstebär", in dessen Kostüm eine Freundin schlüpft. Außerdem kann man sich am Eingang ein "Schutzschild" abholen, wahrscheinlich in Form eines leuchtenden Armbands. Daran erkennen die fürs Gruseln zuständigen Gestalten, dass dieses kleine Gespenst lieber nicht erschreckt werden möchte. "Wir wollen kein Kind so verschrecken, dass es keine Lust mehr hat", betont Mosetter.

Bei ihm wird mit digitalen 3D-Projektionen gearbeitet, die ihre schaurigen Silhouetten auf Hauswände und Fenster werfen. Im Hof gibt es eine Geisterbahn, an der schon fleißig gebastelt wird. Hier kommt neben Licht und Nebelmaschine so ziemlich alles zum Einsatz, was Haus, Keller oder der Baumarkt hergeben.

Angefangen mit Rettungsdecken, die eine goldene Schatzhöhle bilden, über Baufolien und mit Schwarzlicht angestrahlte Neon-Schnüre bis hin zu aufgeblasenen Latexhandschuhen, die aus verwinkelten Ecken greifen, können Mosetter und sein rund zehnköpfiges Helferteam noch so ziemlich alles gebrauchen. "Ich bekomme auch öfter mal ein Skelett geschenkt", erzählt er und zeigt stolz auf seine beachtliche Knochenmänner-Sammlung. Allzu viel kosten sollten die Sachen natürlich nicht. "Und man muss sie ja auch lagern können", sagt Axel Ahl, der mal eben zum "Pressesprecher" der Aktion benannt wird.

Bei der acht Meter hohen aufblasbaren Dose, die man zum Gespenst verhüllen will, wird es da schon schwierig. Die aus Bauschaum geformten dürren Skelettfinger lassen sich dagegen schon eher einlagern. "Wir machen das ja hauptsächlich für uns selbst", gibt Ahl ehrlich zu und lacht.

Die Freunde sitzen an diesem Abend sowieso zusammen und freuen sich einfach, wenn ganz viele Leute dazukommen. "Letztes Jahr haben wir 120 Becher Glühwein ausgeschenkt", erinnert sich Mosetter. Das zeigt, dass auch immer mehr Erwachsene Spaß an Halloween haben. Sogar die Süßigkeiten gingen aus und mussten nachgeordert werden. Diesmal werden die kleinen Geister Aufgaben lösen müssen, um sich ihre Beute zu verdienen. Und ob sich in dem Krabbelsack tatsächlich nur Süßigkeiten befinden, wird man wohl sehen.

Info: Der Nachtwandel selbst findet am 31. Oktober von 18 bis 20 Uhr statt. Wer wissen möchte, wie das alles gemacht wird, kann aber auch schon am Vormittag zwischen 10 und 14 Uhr im Beinpfad 1 vorbeikommen.