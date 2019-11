Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Bist Du bereit für das Labyrinth des Grauens?", fragt eine Stimme am Eingang der Geisterbahn. Und obwohl schon von Weitem das Kreischen der Kinder zu hören war, siegt dann doch die Neugier, was sich wohl hinter dem im Schwarzlicht strahlenden neonfarbenen Spinnen-Netz verbirgt. Zwei Anwohner im Leutershausener Beinpfad hatten zu Halloween zu einem "Nachtwandel für Mutige" aufgerufen und damit eine ganze Schar finster verkleideter, kleiner und großer Geister angezogen, die sich tapfer ins "Labyrinth des Grauens" wagen.

Durch eine Schranke aus aufgeblasenen, blutrot leuchtenden Latex-Handschuhen geht es in eine Kammer, in der grelles Blitzlichtgewitter tobt. Bis sich die geblendeten Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, führt ein verwinkelter Pfad in eine goldene Schatzhöhle, in der ein elektrisches Feuer flackert. Dahinter kommt plötzlich ein Stück absoluter Dunkelheit. Man sieht nichts mehr, hofft nur, dass das, woran man gerade gestoßen ist, nicht ein paar Knochen waren. Und irgendwie ist man selbst als Erwachsener froh, dass ein paar Meter weiter der Tröstebär läuft, der eigentlich als Beschützer für die Kinder da ist.

"Das ist alles nur eine Garage und ein paar mit Folien verhängte Partyzelte", versucht man, sich selbst gut zuzureden, aber diese Geisterbahn hat Gänsehaut-Potenzial. Dankbar, das Grauen heil überstanden zu haben, nimmt man draußen im Hof dann gerne einen Becher mit dampfendem Glühwein entgegen. Auf dem Beinpfad düst unterdessen ein wie von Geisterhand gesteuertes Spielzeug-Taxi vorbei. Am Steuer sitzt ein dürrer Knochenmann und kutschiert mit breitem Grinsen auf seinem Hänger ein zweites, eisig blau beleuchtetes Skelett, das eine Schachtel mit Müsliriegeln bewacht. Fette Beute - für diejenigen, die sich trauen zuzugreifen.

Gruselspaß im Labyrinth des Grauens

Das Anwesen nebenan wird bewacht von einer reglosen Gestalt mit silberner Totenmaske. Entlang der mit unzähligen Fackeln gesäumten Einfahrt bietet sich ein Bild des Grauens. Zu beiden Seiten finden sich bedauernswerte Geschöpfe, die auf die eine oder andere böse Art den Tod gefunden haben. Hier schaut noch ein Rumpf unter dem Rasenmäher hervor, ein paar Meter weiter liegt ein abgetrennter Kopf neben Beil und Hackklotz.

Aus dem Schuppen kommen schaurige Geräusche. Und wer sich traut, mal nachzusehen, stolpert über ein weiteres Grab mit aufgebahrten Knochen. Inmitten der makabren Skulpturenausstellung preist eine freundliche Hexe ihre Waren an. "Möchtest Du ein paar Süßigkeiten?", fragt sie und hält den kleinen Geistern ein Körbchen entgegen. Die haben offensichtlich weniger Angst als ihre erwachsenen Begleiter, deren gebannter Blick über die Wände der umliegenden Häuser streift. Auf denen spielt sich ein nahezu lebensecht projizierter Tanz der Skelette ab.

Nun mögen sich an dem Halloween-Spektakel die Geister scheiden. Aber eins muss man Martin Mosetter, seinem Nachbarn Bernhard Adler, deren Freunden und Helfern lassen: An einem Abend, an dem sich die meisten hinter verdunkelten Fensterläden vor dem Klingeln kleiner Geister auf der Suche nach "Süßem oder Saurem" schützen, haben sie mit einer Menge Fantasie und unendlich vielen Details etwas auf die Beine gestellt. Nicht nur für sich, sondern für den ganzen Ort.