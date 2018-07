Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Sie lieben das Handgemachte und den besonderen Charme der französischen Chansons. Und darum sind die vier Musiker des Heidelberger Ensembles "Beste Kost" auch die wahrlich "beste Wahl" für ein launiges Kino-Fest, das diesmal ganz unter französischem Motto steht. Livemusik, gutes Essen und das Open-Air-Kino an der Markthalle ziehen auch dieses Jahr wieder viele Filmfreunde aus der Umgebung an. Ganz zur Freude des Förderkreises Olympia-Kino, der mit dem liebenswerten Fest diesmal besonders auch seine vielen Helfer verwöhnen will.

Währenddessen haben die kleinen Besucher Spaß im Kinder-Kino, wo "Kuddelmuddel bei Pettersson und Findus" läuft. Die Bewirtung der Kinofest-Gäste übernimmt erstmals das kleine Restaurant "FantasTisch". Der Weg von der eigenen Küche im einstigen "Milchhäusel" zur improvisierten Speisentheke in der Markthalle ist für Achim Sagstetter und sein Team ja auch nicht weit.

Gezaubert hat der leidenschaftliche Koch für die Filmfreunde kleine leckere Gerichte wie die beliebte Quiche nach hauseigenem Rezept, Antipasti, Kartoffelsalat und Fleischpflanzerl oder einen Schweizer Wurstsalat. Den kann der bekennende Liebhaber regionaler Küche zubereiten wie kein anderer, denn Sagstetter hat lange Jahre in den Schweizer Bergen gekocht.

Da ist die Überleitung zur dörflichen Idylle eines französischen Provinznests fast schon perfekt. Die ist Kulisse für Jacques Tatis Filmklassiker "Tatis Schützenfest", der zu späterer Stunde im Open-Air-Kino gezeigt wird. Der Regisseur selbst spielt in der Komödie aus dem Jahr 1948 den Postboten Francois, dessen bislang beschauliches Arbeitsleben eine jähe Wandlung nimmt, nachdem er auf einem Jahrmarkt einen Film über die Schnelligkeit der amerikanischen Post gesehen hat. Fortan sieht Francois sich genötigt, auch die eigene Briefzustellung unter das Motto "Rapidité - Geschwindigkeit!" zu stellen. Doch die Beschleunigung seiner Arbeit führt nicht unbedingt zur Zufriedenheit der Dorfbewohner, sondern zieht die skurrilsten Szenen nach sich. Letztendlich scheinen Fortschritt und Schnelligkeit doch nicht so erstrebenswert, kosten sie doch die Zeit für persönliche Beziehungen.

Das Spannungsfeld zwischen guter alter Zeit und Moderne spiegelt sich auch in dem für Cineasten äußerst reizvollen Filmverfahren. So ist "Tatis Schützenfest" der erste französische Farbfilm, der damals noch in einem Drei-Farb-Verfahren gedreht wurde. Dabei wurde für jede Farbe (rot, gelb und blau) ein separater Film verwendet. Weil die Technik der Zusammenführung auf einem Filmstreifen in Frankreich aber noch nicht bekannt war, mussten diese Filme bei der Vorführung mit drei Projektoren übereinander projiziert werden. Da kaum ein Kino so etwas aufführen konnte, war der Film lange Zeit nur in der Schwarz-Weiß-Fassung zu sehen.

Für das Team von "epicto", das seit vielen Jahren die Technik für das Kinofest liefert, sind solche Zeiten sicher kaum noch vorstellbar. Die Mitte der 1990er Jahre zusammengeführte Farbversion des Films wird heute einfach über den Laptop auf die Großleinwand projiziert. Der stets fortschrittsskeptische Tati hätte wohl seinen Augen nicht getraut, hätte er diese Entwicklung noch erlebt. Aber auch für die Kinofest-Besucher scheinen Gemütlichkeit und Geselligkeit nach wie vor unersetzlich zu sein. Die Plätze an den Biertischen sind alle besetzt, als es bei Einbruch der Dunkelheit heißt "Film ab!". Mit einer Tüte Popcorn und einem guten Glas Wein rutscht man gerne zusammen und lässt sich köstlich unterhalten von den "guten alten Zeiten".