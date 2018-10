Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Das Olympia-Kino und die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg haben sich zu einem besonderen Kino-Ereignis zusammengetan, das einen Eindruck geben will von der vielfältigen und anspruchsvollen Arbeit der Feuerwehrleute. Der Abend in der Veranstaltungsreihe "Film & Genuss" beginnt am Freitag, 16. November, vor dem Kino-Gebäude mit einer Fahrzeugausstellung sowie Bewirtung mit Bratwurst und Getränken. Danach folgt im Kino der Actionfilm "No Way Out - Gegen die Flammen". Zum Inhalt des Films (USA, 2017): Der Sommer 2013 ist heiß in Arizona. Der Ausbruch von Bränden in der Natur ist wie jedes Jahr eine große Gefahr. Brendan McDonough und die anderen 19 Mitglieder von Eric Marshs "Granite Mountain Hotshots" sind als Elite für die Bekämpfung flächendeckender Brände ausgebildet und fühlen sich gut vorbereitet. Doch die Feuersbrunst, der sie sich bald gegenübersehen, hat ungeahnte Ausmaße und katastrophale Folgen. Regie führte Joseph Kosinski. Foto: Studiocanal

Info: "Film & Genuss" mit der Feuerwehr am Freitag, 16. November, ab 19 Uhr, rund ums Olympia-Kino. Der Film beginnt um 20.15 Uhr. Eintritt: neun Euro, ein Getränk ist inklusive. Karten können ausschließlich (!) im Vorverkauf erworben werden - bis 14. November an der Kinokasse. Reservierte Karten müssen bis 14. November abgeholt sein. Reservierungsmöglichkeit: über www.olympia-leutershausen.de, per Mail an kino@olympia-leutershausen.de) oder telefonisch: 06201/509195.