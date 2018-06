Die Mannheimerin Farah Butt hat sich kurzfristig dazu entschieden, die Postagentur in der Raiffeisenstraße 1 zu übernehmen. Sie bietet nun neben Schreibwaren und Postdienstleistungen auch Getränke und Knabberartikel an und hat die Öffnungszeiten verlängert. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Gerade einmal für zwei Werktage mussten die Leutershausener auf ihren Postladen in der Raiffeisenstraße 1 verzichten. Nachdem Christel Gaber und Manuela Reidel ihr "Heisemer Postlädchen" am Mittwochnachmittag vergangener Woche geschlossen hatten, eröffnete Farah Butt ihren Kiosk "Getränke Butt" inklusive Postagentur an gleicher Stelle bereits an diesem Montag. Neben Getränken wird Farah Butt in ihrem Laden Zeitschriften, Tabak- und Schreibwaren anbieten. "Es wird aber ein etwas geringeres Schreibwarensortiment sein als bei Christel Gaber und Manuela Reidel", erläutert Butt gegenüber der RNZ. Vorwiegend werden Artikel vorhanden sein, die man zum Verschicken von Briefen und Paketen benötigt.

Vorerst sind die Regale in dem Laden aber nur etwa zur Hälfte gefüllt. Das liegt vor allem daran, dass Farah Butt sich noch nicht mit allen Lieferanten abgesprochen hat, da sie sich recht kurzfristig dazu entschieden hatte, die Postagentur zu übernehmen. Vor wenigen Wochen war sie im Internet auf der Suche nach einem Haus oder einem Bauplatz in Heddesheim, denn mit ihrem Ehemann hätte sie sich vorstellen können, von Mannheim in die Nachbargemeinde Hirschbergs zu ziehen, erzählt Butt.

Zufälligerweise stieß sie dabei auf die Anzeige der Gemeinde Hirschberg, dass das Geschäft in der Raiffeisenstraße zu vermieten sei. Bereits am nächsten Tag rief sie bei der Gemeindeverwaltung an und erhielt dort weitere Informationen zu dem Laden. Nach zwei Tagen Bedenkzeit und Rücksprache mit ihrer Familie, die ihr in dem Kiosk auch helfend zur Seite steht, entschied sie sich dafür, die Räume in der Raiffeisenstraße anzumieten. "Ich mach’ mal was anderes", hatte sie sich für den Betrieb des Ladengeschäfts vorgenommen.

Dazu gehören die deutlich verlängerten Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr, Samstag von 8 bis 18 Uhr) sowie der Wechsel von einem reinen Schreibwarengeschäft zu einem "Kiosk", in dem auch Getränke und Tabakwaren angeboten werden. Mit dem Getränkehandel kennt sie sich bereits aus, denn ihr Vater betreibt einen solchen in Mannheim. "Ich habe elf Jahre bei meinem Vater im Geschäft mitgearbeitet", beschreibt die 33-Jährige ihre Berufserfahrung in puncto Getränke.

Das Postgeschäft ist für sie allerdings neu. Daher hat sie in den ersten Tagen noch tatkräftige Unterstützung durch Postmitarbeiter Matthias Graf. "Eine Woche Einarbeitung durch einen Postmitarbeiter in einer Postagentur ist normal", erklärt Graf und gibt Butt die entscheidenden Tipps zum Frankieren eines Postpakets, das die Geschäftsinhaberin gerade für eine ältere Dame gepackt hat.

Wenn so auch der Fortbestand der Postagentur in Leutershausen gesichert ist, müssen die Postkunden doch zukünftig mit einer Einschränkung leben. Denn Postbankgeschäfte können hier nicht mehr abgewickelt werden. Die Postfachanlage bleibt aber erhalten, sodass Kunden, die vom Postboten eine Benachrichtigung erhalten haben, dass ein Brief oder ein Paket für sie vorliegt, diese Sendungen in der Postagentur abholen können.