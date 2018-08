Hirschberg-Leutershausen. (aste) Ausgerechnet von der Fachstelle für kirchliches Büchereiwesen kommt ein Beschluss, der doch verwundern lässt. Katholische Öffentliche Büchereien sollen künftig nur noch "Die Bücherei" heißen. Der Namenszusatz "katholisch öffentlich" soll entfallen. Erklärt wird dies damit, dass der bisherige Schriftzug in der Praxis häufig in zugeschnittenen Varianten verwendet wurde, bei denen genau diese vermeintlich überflüssigen oder erklärungsbedürftigen Elemente entfernt wurden. Der neue Name "Die Bücherei" soll jetzt klarer und übersichtlicher sein.

"Zu uns passt das nicht, zumal wir ja auch noch eine andere Bücherei im Ort haben", sagt Hildegard Henn vom Bücherei-Leitungsteam jetzt auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins der KÖB. Damit der Verweis auf eine kirchliche Trägerschaft aber nicht ganz entfällt, können die einzelnen KÖBs den Schriftzug um eine individuelle Unterzeile ergänzen. So werden es nun auch die Leutershausener handhaben.

"Das vorgegebene Logo werden wir schon verwenden, aber die KÖB bleibt die KÖB", so die einhellige Entscheidung des Bücherei-Teams. Unter dem neuen Logo wird weiterhin KÖB Leutershausen stehen. "Diese Bezeichnung ist hier inzwischen so etabliert, daran möchten wir eigentlich nichts ändern", so erklärt Henn gegenüber dem Förderverein um Vorsitzende Doris Pauli.

Dass die Bücherei allen Lesern, ganz gleich welcher Konfession, offensteht, sei hier vor Ort jedem bekannt. Ebenso, dass der Anteil rein kirchlicher Literatur nur einen kleinen Anteil des gesamten Medienbestands ausmacht. Der Zusatz "katholisch" bezieht sich lediglich auf die Trägerschaft, zu der man in Leutershausen aber auch ausdrücklich stehe. Letztendlich geht es dabei ohnehin nur um eine Marketingstrategie, die "Marke KÖB" mit einem modernen, frischen Logo zu präsentieren. Ein "Ort der Begegnung", wie ihn der grüne Kreis um ein paar stilisierte Buchrücken symbolisieren soll, ist die Leutershausener KÖB allemal.

"Seit diesem Schuljahr haben wir eine neue Kooperation mit der Grundschule", berichtet Henn. Was bislang ausschließlich über die Gemeindebücherei lief, wird von nun an geteilt. So gehen die zweiten und vierten Klassen einmal im Monat in die Gemeindebücherei, die ersten und dritten Klassen gehen in die KÖB. "Es ist schön, dass die Kinder so beide Büchereien kennenlernen können", findet KÖB-Mitarbeiterin Ingrid Scholz, die mit den Grundschulkindern dann unter anderem Bücherkisten zusammengestellt oder den Bücherei-Führerschein gemacht hat.

Ein weiterer Vorschlag, den man gerne weiterverfolge, kam vom Partnerschaftsverein, der mit passenden Medienspenden die deutsch-französische Freundschaft in den Fokus rücken möchte. Auf die Frage nach weiteren Förderwünschen nannte das Leitungsteam ein Banner, das die KÖB zum Beispiel am Straßenfest als Anbieter des großen Bücherflohmarkts besser kenntlich machen würde. Zudem könnten die Fluchtfenster im Dachgeschoss, wo sich der Kinder- und Jugendbereich befindet, einen Sonnenschutz gebrauchen. "Bei diesem Wetter war das da oben unerträglich", bestätigt das Team.

Ein ganz spezieller Wunsch wäre noch ein "Vorleseseminar" für Bücherei-Mitarbeiter, Lehrer und alle Interessierten. Angeboten wird so etwas von der Stiftung Lesen. "Das wäre dann aber teuer", fügt Henn vorsichtshalber hinzu. Notiert hat es sich Schriftführerin Ursula Riegler zumindest. Vielleicht ist das ja noch drin, zumal Kassenwart Thomas Heinecke mit einem Plus schließen konnte und die Kassenprüferinnen Gabriele Mihlan-Penk und Renate Schäfers keine Klagen hatten. Beide wurden in ihrem Amt bestätigt.