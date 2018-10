Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Am Samstagmittag sind an der Einmündung der Goethestraße in die B 3 ein Fiat-Transporter und ein Pkw der Marke Mini zusammengestoßen. Dieser war auf der Bundesstraße in Richtung Heidelberg unterwegs, als der Fiat aus der Goethestraße einbog. Da beide Fahrzeuge ineinander verkeilt waren, wurde die Hirschberger Feuerwehr alarmiert, um die Wagen zu trennen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.