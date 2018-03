Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Nach zwei Jahren Pause hat die evangelische Kirchengemeinde wieder eine Vikarin. "Die Pause war wichtig, um sich wieder auf einen neuen Menschen einlassen zu können", sagt Pfarrerin Tanja Schmidt, für die die 34-jährige Anna Bier nun die dritte Vikarin ist, die sie ausbilden darf.

Zusammen mit ihrem Mann und einer kleinen Katzenfamilie ist Anna Bier zum 1. März dieses Jahres nach Leutershausen gekommen. "Ich mag die Ruhe hier und dass sich die Menschen auf der Straße grüßen", sagt sie. "Und sie sind fröhlich und können feiern", fügt sie noch hinzu. Privat verbringt Bier viel Zeit mit ihrem Pferd, geht gerne wandern und schwimmen. Sie ist glücklich, ihr Vikariat hier auf dem Land machen zu dürfen. "Ich bin kein Stadtmensch", sagt sie und war nicht böse, ihre bisherige Heimat Darmstadt hinter sich lassen zu müssen.

Bislang war Bier hauptsächlich in der Schule im Religionsunterricht tätig. Die Lehrerlaubnis zu erwerben, ist stets der erste Teil des Vikariats. Ab Mitte Oktober beginnt für Bier dann die eigentliche Gemeindearbeit. Dann wird sie in alle Aufgaben hineinwachsen, die eine Pfarrerin hat. Sie wird lernen, Predigten zu schreiben und Gottesdienste zu halten, Taufen, Beerdigungen und Hochzeiten begleiten und im Konfirmationsunterricht dabei sein. "Ich freue mich sehr, habe aber auch großen Respekt vor diesen Aufgaben", sagt Bier.

Anfangs wird sie die Pfarrerin begleiten, recht schnell aber ist Bier auf sich alleine gestellt. Dann hofft sie auf eine gute Aufnahme in der Gemeinde. "Ich freue mich vor allem, die Menschen kennenzulernen", sagt sie. Sie selbst sieht ihre Stärke im Zuhören, im aufrichtigen Interesse für die Menschen. "Und Anna hat Talent zum Theaterspielen und kann peppig erzählen", hat Schmidt bereits festgestellt und könnte sich gut vorstellen, dass damit vor allem die Kinder und Jugendlichen zu begeistern sind.

Der Wunsch, Pfarrerin zu werden, ist Bier nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Ihr Vater war Lehrer, die Mutter Hausfrau und Religion nicht wirklich ein Schwerpunkt in ihrer Familie. "Die christlichen Feste waren schon da", erinnert sich Bier. Aber nachdem Anna in der zweiten Klasse beschloss, nicht mehr zum Religionsunterricht zu gehen, weil sie die Lehrerin nicht leiden konnte, war Religion nie mehr ein Thema gewesen und später besuchte sie stattdessen den Ethik-Unterricht. "Ich war auch nicht hundertprozentig glaubensfern. Ich habe schon an etwas geglaubt", sagt sie. Bis sie der Glauben an Gott aber wirklich gepackt hatte, dauerte es noch eine ganze Weile.

Zunächst begann sie ein Biologie-Studium und musste sich kurz vor dem Examen eingestehen, dass dies nicht ihr Job geworden wäre. Sie stieg um auf Chemie und Latein für Lehramt und brauchte noch ein weiteres Nebenfach. Neugierig geworden durch Gespräche mit Kommilitonen wählte sie Theologie. Mag es nun Zufall oder Fügung gewesen sein - versehentlich wurde Bier in Theologie als Hauptfach eingeschrieben. Sie hat es dabei belassen und merkte schnell: "Theologie ist wahnsinnig spannend."

Nicht aus dem Glauben heraus, sondern aus echtem Bildungsinteresse begann Bier zunächst ihr Studium. "Das ist ein schweres Fach, man muss sehr viel lernen und lesen", sagt sie. Trotzdem ist sie schnell hineingewachsen, hat bald als Tutorin die Erstsemester betreut. Wann das mit dem Glauben kam, kann sie so genau gar nicht festmachen. Wenn es überhaupt ein Schlüsselerlebnis gab, so war das eine Exegese zu einer Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Plötzlich verstand sie: "Das sind keine Fabeln, keine Märchen - das macht Sinn". Rückwirkend kann Bier sagen: "Ich musste die christliche Religion erst verstehen, um zu glauben." Sie habe viele Erstsemester kommen und gehen sehen, bei denen es genau umgekehrt war. Tief gläubig seien sie gekommen, dann aber an der Rationalität gescheitert. Bier ging es damit wie vielen, die erst durch grundlegende Lebenserfahrung zum Glauben gefunden haben. Und heute ist sie sicher, ihre Berufung gefunden zu haben.

Info: Ihren ersten Gottesdienst feiert Anna Bier am 29. Oktober, um 9.40 Uhr in der evangelischen Kirche.