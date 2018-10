Neben jeweils zeitgenössischer Musik und einer Bildershow gab es am Freitagabend in der Alten Synagoge auch eine Lesung: Werner Helmke und Christina Riegger trugen Texte von Land und Leuten, Gegenwart und Geschichte vor. Foto: Kreutzer

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Für Schlagzeilen sorgt Großbritannien derzeit vor allem mit dem "Brexit". Dass "Britain" aber noch viel mehr ist als nur der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, das will das Revue-Ensemble Birkenau mit einem bunten Mix aus Literatur, Musik und Bildern aufzeigen. Denn Großbritannien hat auch eine ganze Reihe großer Dichter, Musiker, Schriftsteller, Intellektueller und den sprichwörtlichen britischen Humor hervorgebracht. Von dort kommen der Minirock und die Beatles, Shakespeare, "die Queen" und einige der größten Fußball-Clubs. Hier finden sich neben den modernen Bürogebäuden einer hektischen Großstadt traditionsreiche Pubs und Hafenkneipen, alte Kathedralen und idyllische Parklandschaften mit historischen Gemäuern, die von einer lebhaften Geschichte künden.

Eingeladen hat zu dem ebenso informativen wie unterhaltsamen Abend in der voll besetzten Alten Synagoge die Volkshochschule Badische Bergstraße in Kooperation mit dem Kulturverein Birkenau. Die Faszination "Britain" beginnt mit der Shakespearezeit und höfischen Klängen, dargeboten von Cornelia, Susanne und Uli Helmke, Stefan Hampele und Robert Kugler, die im Verlauf des Abends jede der Stationen mit jeweils zeitgenössischer Musik untermalen und dabei aus einem breiten Fundus von Instrumenten schöpfen. Dazu lesen Werner Helmke und Christina Riegger ausgewählte Texte von Land und Leuten, Gegenwart und Geschichte.

Das amüsante Tagebuch von Samuel Pepys erzählt von der großen Politik, der Pest und privaten Amusements. In eine magische Welt entführt Lewis Carroll, der Autor von "Alice im Wunderland" und der Unsinnswort-Ballade "Jabberwocky", die später den britischen Singer-Songwriter Donovan zu einer wunderbaren Vertonung inspirieren sollte - diesmal zu hören in einem klangschönen Arrangement des Revue-Ensembles. Vom London des Jahres 1912 und dem Leben der einfachen Leute erzählen die von Ralph McTell vertonten "Streets of London" und später das Musical "My fair Lady".

Weiter geht die Reise zu Virginia Woolfe, die nicht nur mit ihren Romanen und Essays, sondern auch mit ihrer für die damalige Zeit skandalösen Liebesbeziehung zu ihrer Schriftstellerkollegin Vita Sackville-West für Aufsehen sorgte. Schon 100 Jahre vor ihr verstand es Jane Austen, ihren scharfen Verstand in gesellschaftskritischen Romanen zum Ausdruck zu bringen. Dass es für Theresa May heute möglich ist, als Frau das Amt der Premierministerin zu bekleiden, ist Frauenrechtlerinnen wie Emmeline Pankhurst zu verdanken, die mit ihren Suffragetten für das Frauenwahlrecht kämpfte. Mit Queen Elisabeth II. und Königin Victoria saßen gleich zwei Monarchinnen mehr als 60 Jahre auf dem Thron und prägten ein ganzes Zeitalter.

Und dann sind da noch die, die ihren Weg aus armen Verhältnissen herausgefunden haben. Aus Liverpool kommen die Beatles und erobern mit ihrer Musik ganz Europa. Nichts wie weg aus Newcastle und dem Moloch seiner Schiffswerften wollte auch Sting, einer der heute erfolgreichsten britischen Musiker. Von ihm zu hören ist der Song "The Last Ship". Es gibt einen Schwenk auf die "Traumfabrik Kino" der 1930er Jahre und auf die grauen Nachkriegsjahre.

All diese Episoden werden neben Texten und Musik von einer Bildershow aus Fotos, Gemälden und Zeichnungen begleitet. Und so bleibt dank dieses liebevoll zusammengestellten Programms kaum eine Facette Großbritanniens außer Acht. Ein Abend, der nicht nur ausgewiesene "Britain-Fans" bereichert.