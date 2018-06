Beim "Open Fähr" in Edingen-Neckarhausen sind am Sonntag unter anderem die Bands "The Greyhounds", "PePe Mac Schulz" und "Thousand Names" mit dabei. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Zum 17. Mal findet am Sonntag, 17. Juni, der Aktionstag "Lebendiger Neckar" statt. An der Veranstaltung beteiligen sich die Kommunen von Eberbach bis Mannheim. Edingen-Neckarhausen ist mit einer ganzen Reihe von Angeboten dabei.

Zu "Musik am und auf dem Fluss" laden die Kunst- und Kulturinitiative, das Jugendzentrum und dessen Förderverein ab 11 Uhr zu "Open Fähr" ein. Auf und neben der Fähre spielen Bands wie The Greyhounds, PePe Mac Schulz und Thousand Names. Gute Unterhaltung zum Nulltarif. Das Übersetzen auf der Fähre ist an diesem Tag für nichtmotorisierte Teilnehmer frei.

Im "Land-Café" der Landfrauen gibt es ab 10 Uhr selbst gebackenen Kuchen, Torten und Kaffee. Ab diesem Zeitpunkt schöpft der benachbarte Radsportclub auch deftigen Erbseneintopf aus der urigen Gulaschkanone. Hier schlägt auch die "Edinger Fahrradwerkstatt" ihren Stand auf. Sie bietet Hilfe bei platten Reifen oder sonstigen kleineren Problemen am Drahtesel. Gemeinsam mit der Offenen Grünen Liste können Kinder am Fährbuckel Rindenschiffchen basteln und vor Ort gleich zu Wasser lassen. An der oberhalb gelegenen und frisch renovierten "Max-Hütte" bietet der Jugendgemeinderat alkoholfreie Cocktails an.

Am Eingang zum Freizeitbad lädt der Schachclub Neckarhausen ab 11 Uhr zu spannenden Partien des "Spiels der Könige". Interessierte an der Ortsgeschichte sollten sich die Dauerausstellung "Die Grafen von Oberndorff" im Schloss ansehen, die von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist. Um 15 Uhr findet eine kostenlose Führung mit der IG Museum statt. Auf dem Weg nach Edingen lohnt sich ein Stopp an der gerade eröffneten Fischkinderstube, wo Gemeinde und Naturschutzbund (Nabu) informieren.

Wer den Neckarweg weiterfährt, stößt am Neckarabgang hinter dem Rathaus in Edingen auf den Sekt- und Erfrischungsstand der CDU Frauen 2000. Ab 11 Uhr trifft man dort auch Lokalpolitiker zum lockeren Gespräch. Ein Aktionsschwerpunkt liegt im Areal der Jahnturnhalle und des Anglerheims. Der Turnverein Edingen richtet dort einen kleinen Fährbetrieb zwischen dem vereinseigenen Bootssteg und der gegenüberliegenden Uferseite zum Schwabenheimer Hof ein.

Mit Schwimmwesten gesichert, werden die Passagiere mit Großkanadiern und Kajaks über den Fluss geschippert. Begleitet von zünftigen Seemannsliedern und anderen musikalischen Schmankerln, die die Edinger Kultband "Stips and Friends" zum Besten geben werden. Ab 10.30 Uhr brutzeln die Edinger Angler frische Fische und führen über den aufgebauten "Fischlehrpfad".

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.edingen-neckarhausen.de oder www.lebendigerneckar.de.