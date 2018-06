Von Matthias Kehl

Weinheim. Über dem Sepp-Herberger-Stadion streckt sich ein wolkenloser Himmel, es sind über 25 Grad. Perfekte Voraussetzungen, um Baden-Württembergs größter Turnveranstaltung einen Besuch abzustatten. Als RNZ-Volontär habe ich mir heute den sportlichen Selbsttest auf die Fahne geschrieben. Meine erste Station ist die Fechtanlage der Deutschen Sporthilfe.

Hier gilt es, auf blinkende Felder zu reagieren und diese mit dem Degen zu treffen. Mir gelingen 77 Treffer in 60 Sekunden - "das ist mehr als okay", bescheinigt mir Maximilian Sproessig von der Deutschen Sporthilfe. Meine Reaktionsfähigkeit scheint also noch in Takt zu sein.

Der Klassiker Torwandschießen darf auch nicht fehlen. Bei sechs Schüssen - drei rechtsunten, drei linksoben - gilt es, das Leder zu versenken. Aus den angestrebten fünf Treffern, die einst Günter Netzer in der Sendung "das aktuelle sportstudio" schaffte, werden am Ende zwei. Ein Teilerfolg. Aber jetzt geht es ans Eingemachte.

Ich stelle mich dem Duell mit einer waschechten Turnerin bei den "4XF-Games", einer Wettkampfform des Crosstrainings. Carolin, 25, meine Gegnerin, ist vom Kraftsportverein Hoheneck (ein Ortsteil von Ludwigsburg) und turnt, seit sie klein ist, wie sie mir erzählt. Am Wahrheitsgehalt ihrer Aussage habe ich keine Zweifel. Ihr Sixpack nötigt mir schon vor dem Start des Vier-Stationen-Wettkampfs Respekt ab.

Los geht es mit einem Hürdenlauf, den wir mit Kugelhanteln ("Kettlebells") in den Händen absolvieren. Carolins Fangemeinde macht Stimmung und motiviert mich damit auch. Noch liegen wir gleichauf. Auf der zweiten Station müssen wir am Geländer hängend die Knie an die Ellenbogen führen.

Helmut Fiedler, der Wettkampfrichter, ist streng, ruft bei jeder nicht exakt durchgeführten Wiederholung "No Rep" (für Repetition, Wiederholung) - eine schweißtreibende Angelegenheit. Bei der nächsten aus Kniebeugen und Medizinballwurf kombinierten Übung macht sich die Hitze bei mir so richtig bemerkbar.

Ich bereue, dass ich nicht zum Sportoutfit gegriffen habe. Carolin lässt sich nicht beeindrucken und zeigt mir, welche Fitness eine Turnerin in Topform an den Tag legen kann. Als wären die bisherigen Stationen nicht schon genug gewesen, folgen zehn Wiederholungen Kugelhantel-Schwingen (Helmut sieht alles!) und eine Intensiv-Einheit aus Seilspringen und Bauchmuskel-Crunches.

Geschafft. Puh - ich lechze nach einem Getränk, während sich Carolin entspannt zum Auslaufen begibt. Ich zolle der Siegerin den gebührenden Respekt und begebe mich wieder in die Redaktion. Fazit des Selbsttests: Turnen ist etwas für Hartgesottene!