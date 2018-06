Von Günther Grosch

Weinheim. Kreischalarm am frühen Mittwochabend im Turnfestzentrum, noch ehe Gerhard Mengesdorf, Präsident des Badischen Turnerbunds, um exakt 21.40 Uhr das 51. Landesturnfest für eröffnet erklärte.

Verursacher des Jubelsturms unter den mehr als 5000 Besuchern waren allerdings nicht die Ehrengäste und Offiziellen aus Politik und Gesellschaft mit Hessens Landtagspräsident Norbert Kartmann, Bergstraßen-Landrat Christian Engelhardt, Baden-Württembergs Kultus-Staatssekretär Volker Schebesta, der Vize-Präsidentin des Schwäbischen Turner Bundes, Michaela Netzer-Voit, sowie Weinheims OB Heiner Bernhard und seinen Amtskollegen Manuel Just aus Hirschberg und Jürgen Kirchner (Hemsbach) an der Spitze.

Es war auch nicht die unablässig über den Köpfen der Massen kreisende Droh-ne, die das Publikum in La Ola-Wellen ausbrechen ließ. Als Überraschungsgast elektrisierte vielmehr Bülent Ceylan die Teenager und jung gebliebenen Besucher. "Fer umme" hatte OB Bernhard den Comedian für einen gut 20-minütigen Auftritt gewinnen können.

Der "Neu-Woinemer Haustürk" und selbst ernannte "Lach-Sportler" ("Net dass ihr glaabt, isch tret jetzt immer bei Turnfeschde uff") hatte die Massen von der ersten Minute an "im Griff". Ceylan kokettierte als "Anneliese" mit dem Publikum, nahm die "mit Stöcken durch den Wald wandernden Turner" aufs Korn - "Ab fünf aufgespießten Kröten gibt’s Nordisch Kebab"-, hatte aber auch ernste Botschaften im Gepäck.

Für das Wahlwerbefoto der deutschen Nationalkicker Özil und Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan fand er drei Worte: "Dumm und doof." Dafür zeigte er umso mehr Respekt für die oft ehrenamtliche Arbeit der Turnvereine und hatte "ohne erhobenen Zeigefinger" Ratschläge für "die Kinner" parat: "Schlagt nicht euch, sondern Purzelbäume."

Was folgte, war ein atemberaubendes Feuerwerk aus turnerischen, akrobatischen und sportlichen Höhepunkten. Die aus den Weinheimer "Longhorns" hervorgegangenen TSG-Cheerleader" unter der Leitung von Daniele Hoberg bauten ohne Höhenangst und ohne Netz und doppelten Boden menschliche Pyramiden.

Für Begeisterung sorgten zudem akrobatische Showeinlagen. Foto: Kreutzer

Mit Einrad- und Kunstradsport der Extraklasse, allein oder zu zweit auf Lenkstange und Sattel balancierend, rollten sich die jungen Pedaleure des Athletik Club (AC) Weinheim um Rolf Kessler mit Schwung, Mut, Trainingsfleiß und Eleganz in die Herzen des Publikums.

Den Turnfest-Slogan "Weinheim steht Kopf" setzten die Bundesliga-Kunstturner des "Ästhetik Show Teams" der KTG Heidelberg unter anderem mit "Kopfständen einmal anders interpretiert" in die Tat um. Den starken Männern um Michael Wilhelm ließ ein graziles Rhönrad-Quintett des TV Neckargemünd unter der Leitung von Martina Camenzind ein nicht weniger spektakuläres wie ästhetisch anzuschauendes "Bergstraße Hinauf- und Hinabrollen" folgen.

"Stand up for the Champions": Ein von Antje Velten (TV Schonach) choreografierter und von Radio Regenbogen-Moderator Frank Schumacher zusätzlich angeheizter "Flashmob" ließ schließlich niemand mehr ruhig an seinem Platz bleiben. Das Turnfestzentrum hatte spätestens jetzt seinen grandiosen Auftakt mit der Bestnote 10 bestanden.

Beim vorangehenden Empfang im NH-Hotel hatte OB Bernhard gegenüber geladenen Ehrengästen die der Stadt übertragene Ausrichtung des Fests als "große und wichtige Tage für die Zweiburgenstadt und ihre Nachbarkommunen" gewürdigt und Weinheim als "Stadt der kurzen Wege, des Sports, der Vereine und des Ehrenamts" ins rechte Licht gerückt.

Stolz zeigte er sich darauf, dass in der Großen Kreisstadt mit 45.000 Einwohnern 28.000 Mitglieder in Sportvereinen registriert sind. Sporttreiben in Vereinen stelle eine Kraft dar, die ein Auseinanderdriften der Gesellschaft verhindern könne.

In Zeiten des demografischen Wandels und einer sich rasch wandelnden Arbeitswelt benötige man die integrative Kraft der Sportvereine mehr denn je: "Sie sind der Kitt einer Gesellschaft, wenn sie Risse bekommt."

Als Botschaft gelte es von Weinheim aus ins Land zu senden, dass die Teilnehmer und Besucher des Landesturnfestes "eine große Gemeinschaft sind, ein verbindendes Element in unserer Gesellschaft, in der einer auf den anderen zählen kann wie in einer großen Mannschaft". STB-Vizepräsidentin Netzer-Voit wünschte "allen Schwaben und Badenern" faire und verletzungsfreie Wettkämpfe.

"Da, wo es schon mal schön war, dort geht man gerne wieder hin", erinnerte BTB-Präsident Gerhard Mengesdorf an das 1977 schon einmal in der Zweiburgenstadt abgehaltene Landesturnfest. Als Dankeschön für die Neuauflage überreichte er OB Bernhard einen Majolika-Teller des Badischen Turner-Bunds mit den Logos aller Turngaue.

Mengesdorf: "Dieser Teller steht nicht in vielen Rathäusern." Was auf dem weiten Areal des Turnfestzentrums anschließend bis Mitternacht folgte, war "Partytime pur".