Ladenburg/Edingen. (pol/rl) Zu einem tragischen Unglücksfall auf der Fähre zwischen Ladenburg und Neckarhausen kam es am Samstagabend. Ein Auto war in Neckarhausen auf die Fähre gefahren und stand dort ganz vorne an der Schranke. Als die Fähre ablegte und nach Ladenburg übersetzte, wollte gegen 18.20 Uhr eine Angestellte der Fähre die beiden Insassen des Wagens abkassieren. Nach dem Kassiervorgang befand sich die Fähre ungefähr in der Flussmitte.

Plötzlich rollte das Auto langsam nach vorne. Kurz bevor der Wagen die Schranke auf der Fähre erreichte, sah ein Zeuge noch, dass die Bremslichter des Autos aufleuchteten. Das Auto machte einen Satz nach vorne, durchbrach die Abschrankung der Fähre und fiel in den Fluss.

Das Auto sank nun sehr schnell unter der Fähre und blieb laut Polizeibericht in einer Wassertiefe von etwa zwei Metern auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen, ein 86-jähriger Mann aus der Region und seine Begleiterin, waren noch im Wagen. Ein Zeuge, der sich am Ufer befand, alarmierte nun die Polizei, die Feuerwehr und die DLRG.

Feuerwehrtauchern gelang es gegen 20.50 Uhr den Wagen per Luftkissen an die Oberfläche zu bringen und die beiden toten Insassen zu bergen.

Die Schifffahrt auf dem Neckar war zwischen Oberwasser Feudenheim und Unterwasser Schwabenheim gesperrt. Die Wasserschutzpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.