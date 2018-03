Von Axel Sturm

Ladenburg/Garango. Die Delegationsmitglieder des Partnerschaftsvereins Ladenburg/Garango sind wohlbehalten in Ladenburg angekommen. Wegen der Terrorgefahr, die auch in Burkina Faso herrscht, ist das zweifelsohne die beste Nachricht der Reise. "Wir sind gesund, unsere Ziele haben wir erreicht, nur ein Koffer ist verloren gegangen", sagte die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Gabriele Ensink.

Die Pflegewissenschaftlerin zog eine rundum positive Bilanz des Besuchs in der afrikanischen Partnerstadt Garango. Ensink ist die erste Frau, die eine Vereins-Delegation anführte und stellte fest, dass alle afrikanischen Gesprächspartner akzeptiert haben, dass sie es nach der Ära Ewald Blümmel nun mit einer Partnerschaftsvereins-Chefin zu tun haben. Der Austausch sei respektvoll und zielführend gewesen, sagte Ensink.

Kindergarten hat Betrieb wieder aufgenommen

Besonders erfreut war Herbert Felbek über die Qualität der Erneuerungsarbeiten an den gebrochenen Staudämmen. Dieses überlebenswichtige Projekt konnte durch die hohe Spendenbereitschaft der Ladenburger Bürger umgesetzt werden.

In der Regenzeit wird in den Staubecken das Wasser gesammelt, das für die Bewässerung der Felder benötigt wird. "Wir können erfreut sagen, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde", sagte Ensink. Der Tiefbau-Ingenieur Felbek, der die Planungen für die Erneuerung erarbeitet hatte, stellte der Baufirma in Garango ein gutes Zeugnis aus. Rund 100.000 Euro hat die Reparatur gekostet. Der Partnerschaftsverein hatte die Hälfte der Kosten finanziert, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) steuerte den Rest bei.

Auch das von einem Sturm beschädigte Dach der Garango-Schule wurde fachgerecht renoviert. In der Einrichtung kann nun wieder unterrichtet werden. In einem Raum werden bis zu 70 Kindern untergebracht. In einer Bank sitzen vier Kinder, erzählte Ensink, die dortigen Bedingungen seien mit dem deutschen Standard nicht zu vergleichen.

Besonders freute sich die Vorsitzende, dass der Natenga-Kindergarten mit der angeschlossenen Vorschule seinen Betrieb wieder aufgenommen hat. Auch er wurde mit Geldern aus Ladenburg renoviert. Wichtig war es Ensink, dass die sanitären Einrichtungen zeitgemäß sind, denn nur so können Krankheiten verhindert werden. Sehr gut findet sie auch, dass sich die Eltern in das Projekt einbringen. Dadurch können zwei Erzieherinnen finanziert werden, die die Kinder auf den Schulübergang vorbereiten. "Bildung ist wichtig, aber in Afrika ist sie besonders wichtig", sagte Ensink.

Der Kindergarten in Garango profitierte auch von der Spende der Martinsschule. Mit dem Erlös des Schulfestes in Ladenburg werden Einrichtungsgegenstände in Afrika bezahlt, damit die Vorschüler nicht mehr auf dem Boden sitzen müssen.

In Garango standen bei der Delegationsreise auch viele Arbeitsgespräche auf dem Programm. Die vier Bürgermeister der Präfektur Garango waren anwesend, die wichtigsten Stammesfürsten der Region sowie der Präfekt, der die Stellung eines Landrats inne hat. Er dankte den Ladenburgen und berichtete, dass der Partnerschaftsverein in seiner 35-jährigen Geschichte die zweithöchsten Investitionen aller Hilfsorganisationen in Burkina Faso tätigte. Mit dem Geld wurden Schulen und Brunnen gebaut, eine Krankenstation aufgebaut und das Patenschaftsprogramm umgesetzt, das der Zweite Vorsitzende Guido Golba verantwortet. Sogar der neu gegründete Radiosender "Garango-Stimme" interviewte Ensink. Dabei warb sie um die Unterstützung der Frauenprojekte, die für Ensink eine Herzenssache sind. Den Frauen wird vom Verein Geld zur Verfügung gestellt, um kleine Unternehmen zu gründen. In den vergangenen Jahren sind dadurch viele Startups entstanden, die zum Beispiel Kindernahrung, Gemüseprodukte, Fruchtsirup oder Seifen herstellen. Die Unternehmen laufen erfolgreich und es zeigt sich einmal mehr, dass es die Frauen sind, die in Afrika die Wirtschaft ankurbeln und das Überleben ihrer Familien sichern.

Partnerschaften sind Segen für die Region

Ein Segen ist das Partnerschaftsprogramm, mit dem Kindern eine Schulausbildung ermöglicht wird. "Unter Tränen berichtete eine verwitwete Mutter, dass ihre zwei Kinder nun erstmals eine Schule besuchen können. Das war in ihrem Clan bisher noch nie der Fall", erzählte Ensink. Emotional waren auch die Begegnungen mit alten Bekannten, die von Anfang an die Partnerschaftsidee unterstützt haben. Für die verstorbenen Lothar Vögele, Wolfgang Zahner und Claude Soyer, die der Partnerschaft sehr verbunden waren, wurde den Delegationsmitgliedern je ein Stein mitgegeben, um sie auf die Gräber zu legen.

Die Partnerschaft sei gefestigt worden, die Reise habe sich sehr gelohnt, sagte Ensink. Mittelfristig will sie weitere Bildungsprojekte fördern. Ihr wäre es wichtig, dass die Berufsausbildungsschule in Garango effektiver arbeiten könnte. Da dies nicht der Fall sei, könnten derzeit aber keine Spendengelder fließen. "Wir müssen es schaffen, dass junge Menschen in der Region Arbeit finden, sei es im Handwerk oder in der Landwirtschaft", sagte Ensink, die abschließend auf die Informationsveranstaltung über die Delegationsreise am 16. Februar, um 19 Uhr, im Domhofsaal hinwies.