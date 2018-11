Von Axel Sturm

Ladenburg. Basteln für Kinder, ein lesender Nikolaus und viele leckere Spezialitäten: Die Besucher des Ladenburger Weihnachtsmarkts können sich auch in diesem Jahr auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Los geht es am kommenden Freitag um 17 Uhr auf dem Marktplatz. Dann wird Bürgermeister Stefan Schmutz den Markt offiziell eröffnen, begleitet von den Klängen der Ladenburger Stadtkapelle.

Zwei Jahre nach dem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz sorgen sich viele Besucher um ihre Sicherheit. "Das ist ein sehr sensibles Thema, mit dem wir uns im Vorfeld natürlich auseinandergesetzt haben", sagte Schmutz gestern im Gespräch mit der RNZ. "Hier in Ladenburg gibt es aber derzeit keinen konkreten Anlass, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken", so der Rathauschef. Wie im vergangenen Jahr wird die Altstadt wieder mit Pollern abgesperrt. Und an den Wochenenden gelten weitere Zufahrtsbeschränkungen für Autofahrer.

Am 16. Dezember findet der Garango-Frühschoppen statt, dessen Erlös an die afrikanische Partnerregion Garango in Burkina Faso geht. Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Gaby Ensink, wird über aktuelle Projekte in Garango berichten, um dann gemeinsam mit dem Bürgermeister Spenden "eintreiben". Als Gegenleistung erhalten die Spender einen Glühwein oder eine heiße Suppe sowie einen kleinen Snack. Für die musikalische Begleitung sorgt das Mannheimer Polizeimusikkorps.

Überhaupt kann sich das Kulturprogramm sehen lassen. Für viele Nachwuchsmusiker aus den Vereinen, der städtischen Musikschule oder den Schulen ist der Auftritt beim Ladenburger Weihnachtsmarkt eine Premiere.

Jeannette Friedrich, heute Gesangslehrerin an der Musikschule, kann sich noch gut daran erinnern, wie sie selbst als Nachwuchstalent auf der Marktplatzbühne stand. Heute ist die Sängerin aus Ladenburg eine regionale Musikgröße - ob als Musicaldarstellerin und Solistin oder als fachkundige Musikpädagogin. Neben den kulturellen Programmpunkten sind aber auch die Begegnungen wichtig. Viele Besucher treffen sich zum Beispiel mit Freunden und Bekannten unter dem Adventskranz am Marienbrunnen - dem größten in der Region - und plaudern bei einem Glas Glühwein oder Weihnachtspunsch.

Natürlich hätten die Veranstalter auch an die kleinen Besucher gedacht, heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgermeisters. Weihnachtliche Bastelstunden und Zauberaufführungen für Kinder gibt es samstags und sonntags ab 16 Uhr im Erdgeschoss der Volkshochschule Ladenburg/Ilvesheim. Der Unkostenbeitrag von zwei Euro hat eher symbolischen Wert. Kostenlos ist hingegen der Griff in den Sack des Nikolaus. Dieser liest am Sonntag, 9. Dezember, ab 15 Uhr in der Volkshochschule eine Geschichte vor. Danach verteilt der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt Süßigkeiten, Obst und Nüsse an die Kinder.

In diesem Jahr haben insgesamt 58 Gewerbetreibende und Anbieter ihr Quartier rund um den Marktplatz und im Kernbereich der Altstadt aufgebaut. Davon sind 23 Anbieter zum ersten Mal dabei. Angeboten werden Kunstgegenstände, Accessoires, kulinarische Spezialitäten wie Glühwein, Waffeln und Deftiges. Und wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, dürfte dort ebenfalls fündig werden. Ein weiteres Pfund, das Ladenburg in die Waagschale legen kann: das Ambiente. Der mittelalterliche Stadtkern hat zur Weihnachtszeit ein ganz besonderes Flair. Die Schaufenster sind weihnachtlich geschmückt, und die mit LED-Lichtern geschmückten Tannenbäume machen die Atmosphäre noch stimmungsvoller.

Info: Der Ladenburger Weihnachtsmarkt ist freitags von 17 bis 21 Uhr geöffnet, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Am Garango-Frühschoppen-Sonntag, 16. Dezember, öffnet der Markt bereits bereits um 11 Uhr seine Pforten.