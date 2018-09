Von Axel Sturm

Ladenburg. Tonnenweise Schlick und verfaultes Astwerk werden derzeit aus dem Waldparkteich gebaggert und gepumpt und am Rand zwischengelagert. Was damit geschieht, steht noch nicht fest. Vor wenigen Tagen wurde eine Probe an ein Labor geschickt, um festzustellen, ob die stinkende Masse bedenkliche Schadstoffe enthält. Die Leiterin der Tiefbau-Abteilung im Rathaus, Nicole Ernst-Karch, ist aber optimistisch, dass der Schlamm vom Grund des Teichs im Waldpark Verwendung finden kann.

Auf den Wiesen und Baumhainen soll der Naturdünger aufgebracht werden, wenn er unbedenklich ist. "Wir wollen im Reinhold-Schulz-Waldpark mit dem Teichmaterial eine Blumenwiese anlegen, an der sich die Besucher erfreuen sollen", sagt Ernst-Karch.

Seit Jahrzehnten ist der Teich des Reinhold-Schulz-Waldparks ein Problem. Nachdem die Wasserqualität immer schlechter geworden war, konnte die Reinigung nicht länger hinausgezögert werden. 20.000 Euro kostet das Projekt. Auch die Feuerwehr hilft mit. Bevor der Schwimmbagger seine Arbeit aufnahm, pumpten die Kameraden den Teich bis auf einen Meter leer. "Der Einsatz der Feuerwehr hat uns finanziell sehr geholfen", sagt Ernst-Karch.

Sie ist derzeit öfter im Waldpark zu sehen als in ihrem Büro. Die Arbeits- und Sanierungsschritte werden von ihr genaustes kontrolliert. Ernst-Karch achtet darauf, dass der Saugrüssel des Spezialbaggers vorsichtig den Schlamm ans Ufer pumpt. Es sei zwar fast ausgeschlossen, dass Fische und Amphibien ans Ufer gelangen, sicher sei aber sicher. Sie begutachtet den Schlamm daher genau. "Ich bin mit der Arbeitsweise der beauftragten Fachfirma, die auf Teichreinigungen spezialisiert ist, sehr zufrieden", sagt sie. Für Ernst-Karch ist der Reinhold-Schulz-Waldpark ein Kleinod. Erst kürzlich wurde Totholz aufgestapelt, in dem sich schon Käfer, Spinnen, Kröten, Vögel, Spitzmäuse und eine Igelfamilie wohl fühlen. Auch das Insektenhotel, das der Vorsitzende der Waldpark-Initiative, Wolfgang Metzger, bei den Ferienspielen gebaut hatte, ist ein wichtiger Baustein, um den Lebensraum der Tiere zu sichern.

Der Fischbestand des Teichs wird von der Reinemach-Aktion ebenfalls profitieren, denn auch Fische fühlen sich im sauerstoffreichen Gewässer wohler als in einem verschlammten Teich. Karpfen und Rotaugen wurden beim Ablassen des Teiches gesichtet, aber auch Japanische Kois haben den Waldparkteich eingenommen. "Die Kois wurden sicherlich eingesetzt, was man natürlich nicht tun sollte", sagte Ernst-Karch.

Auch der Aussichtspunkt beim Pumpenhäuschen wird repariert. Der Bereich wurde in den vergangenen Jahren stark unterspült, so dass die Uferzone nun fachmännisch befestigt werden muss. Es werden sogenannte Böschungsmatratzen von der Hirschberger Firma Schnell eingelegt, so dass wieder Schilf wachsen kann. Ernst-Karch rechnet damit, dass die Reinigung des Teichs Anfang kommender Woche abgeschlossen werden kann. Wie viel Schlick in dem drei Meter tiefen Gewässer abgelagert ist, werde sich aber erst noch zeigen.

Jedenfalls ist das Gewässer danach auch vom Müll befreit. Unzählige Flaschen, Fahrräder und sogar ein Videorekorder wurden bisher aus dem Teich herausgeholt. Ein Kavaliersdelikt ist die Verschmutzung von öffentlichen Gewässern nicht. Die Stadtverwaltung und Umweltbehörde bringen wilde Müllentsorgungen zur Anzeige.