Ladenburg. (stu) Nachdem der Grünen-Fraktionssprecher Alexander Spangenberg in der Jahreshauptversammlung Mitte Februar die Christdemokraten im Ladenburger Gemeinderat für ihre Arbeit scharf kritisierte, reagiert deren Sprecher Karl Martin Hoffmann nun seinerseits. Spangenberg hatte die CDU-Fraktion als "rückständig" bezeichnet und ihr vorgeworfen, sich schlecht auf Rats- und Ausschusssitzungen vorzubereiten. Dadurch würden Sitzungen in die Länge gezogen werden.

Hoffmann kann diesen Angriff nicht nachvollziehen: "Eine weitere Ladenburger Gemeinderatsfraktion gibt den politischen wie menschlichen Umgang am Ratstisch dem freien Fall preis", schreibt er in einer Stellungnahme, "anscheinend kann man in Mitgliederversammlungen nicht mit den eigenen Erfolgen am Ratstisch gegenüber den Mitgliedern punkten." Er finde es schade, dass Mitgliederversammlungen als Plattform genutzt würden, um die anderen gewählten Vertreter "zu beschimpfen und zu denunzieren", schreibt Hoffmann.

Spangenbergs Kritik hatte sich vornehmlich auf Diskussionen um die Nordstadt-Bebauung bezogen. Das neue Baugebiet sollte ein innovatives Wohngebiet mit neuem Konzept werden, sagte der Grünen-Fraktionssprecher, doch die CDU habe nur blockiert. Als die Parkkonzepte schon längst besprochen waren, sei der Bau eines Parkhauses ins Spiel gebracht worden. "Unglaublich. Die CDU ist die Bedenkenträger-Fraktion am Ratstisch, die nur verzögern will", sagte Spangenberg. Diese Anschuldigungen seien völlig aus der Luft gegriffen, schreibt Hoffmann.

Bereits Anfang 2015 hätten alle Fraktionen ihre Stellungnahmen zur Entwicklung des Baugebietes schriftlich abgegeben, allen Gemeinderatsmitgliedern seien diese dann im März vor drei Jahren von der Verwaltung zur Verfügung gestellt worden. Hoffmann: "Wer heute behauptet, die Vorschläge zum Parkkonzept seien erst gemacht worden, als schon alles besprochen war, hat seinerzeit seine Sitzungsunterlagen nicht gut durchgearbeitet. Wer also unvorbereitet in Sitzungen geht, wäre hiermit klargestellt."

Auch den Vorwurf der "Bedenkenträger-Fraktion" will Hoffmann nicht gelten lassen. Bei den Beratungen seien Anregungen und Vorschläge oft abgeblockt worden mit dem Hinweis, dass darüber zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden könne. "Dass sich die Beratungen in die Länge gezogen haben, ist eher der Tatsache geschuldet, wie über einzelne Punkte des Bebauungsplans beraten wurde", schreibt Hoffmann.

Die Grünen hatten in ihrer Mitgliederversammlung auch das Vorhaben eines Immobilienentwicklers kritisiert, auf dem ehemaligen Gelände von Reckitt Benckiser im Industriegebiet Speditionshallen zu bauen. Hoffmann stimmt zu, dass der Gemeinderat Bauvorhaben sowie Nutzungen kritisch begleiten sollte. "Wenn heute jedoch die Größe der geplanten Hallen angeprangert wird, stellt sich schon die Frage, wo vor rund sieben Jahren die Vertreter der Grünen waren, als der Bebauungsplan beschlossen wurde", schreibt Hoffmann. "Seinerzeit wurde die mögliche Bebaubarkeit der Grundstücke festgelegt."

Hoffmann appelliert ins einer Stellungnahme an alle alle politisch Verantwortlichen, im Gemeinderat über Sachthemen miteinander im Gespräch zu bleiben, "trotz unterschiedlicher Auffassungen".