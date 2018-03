Das Modegeschäft "B-Pure" in der Kirchenstraße hat bereits am 31. Dezember zugemacht. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt – und schon gibt es unerfreuliche Meldungen aus dem Geschäftsleben der Römerstadt. Zum 31. Dezember schloss in der Kirchenstraße die Ladeninhaberin Birgit Grieshaber das Modegeschäft „B-Pure“ für immer ab. Seit September 2013 führte sie den Laden. Vor dem Modegeschäft wurden hier in den 1970er Jahren Bettwäsche und Matratzen bei „Betten-Thome“ verkauft. Der Standort wurde später aber auch als Fotoladen und als Geschäft für Malerutensilien genutzt.

„Ich war guten Mutes, dass sich mein Modegeschäft länger halten wird“, sagte Grieshaber der RNZ. Doch leider sei in der Altstadt immer weniger los, sodass letztendlich die Umsätze fehlten, um das Geschäft kostendeckend führen können. Die Entscheidung, den Laden zum Jahresende aufzugeben, fiel der Modeexpertin schwer. „Aber es war der einzig vernünftige Schritt“, sagte sie. Mit den Internetangeboten konnte sie letztendlich nicht mehr mithalten.

Das Einkaufsverhalten habe sich außerdem stark gewandelt. Viele Kundinnen ließen sich zwar in ihrem Ladengeschäft ausgiebig beraten, „aber gekauft wurde dann bei Amazon“, meinte die Ladeninhaberin frustriert. Dieselben Kunden wunderten sich dann beim Spaziergang durch die Altstadt und seien überrascht, dass wieder ein Geschäft aufgeben musste. Grieshaber glaubt, dass die Talsohle noch längst nicht durchschritten ist und noch viel mehr Geschäfte vor der Aufgabe stehen.

Auch beim Modegeschäft „Melvin“ am Marktplatz stehen die Zeichen auf Abschied. „Räumungsverkauf“ kann man dort lesen. Karin Kapandritis ist seit 16 Jahren in der Ladenburger Modebranche aktiv. Sie hatte im Rathauszentrum ein Modegeschäft und zog vor zwei Jahren in das Marktplatzgeschäft um. Da der Modelieferant „Melvin“, nach dem das Geschäft benannt ist, keine Ware mehr ausliefert, musste sich Kapandritis neu orientieren. „Die Lage am Marktplatz ist attraktiv. Ich will unter einem anderen Namen das Geschäft fortführen“, sagte die Ladeninhaberin der RNZ. Derzeit sei es nur urlaubsbedingt geschlossen.

Auch dem Ladengeschäft am Marktplatz, in dem viele Jahre der Schreibwaren- und Geschenkladen „Holzwurm“ ansässig war, würde Kontinuität guttun. Mehrere Teppichhändler gaben hier nur ein kurzes Gastspiel.

Nach 64 Jahren wurde am 31. Dezember auch das älteste Ladenburger Geschäft in der Neugasse 1 abgeschlossen. „Gottschalk – Wäsche und Miederwaren“ hieß das Traditionsgeschäft, in dem Edeltraut Mächerlein 55 Jahre lang Erfüllung fand. Die 79-jährige Inhaberin hat immer gerne die Kunden beraten. „Meine Arbeit hat mir immer viel Freude gemacht. Der Kontakt mit den Kunden war eine Bereicherung in meinem Leben, doch auch mir hat die Internetkonkurrenz am Schluss sehr zu schaffen gemacht“, erzählte die Ladeninhaberin am letzten Tag ihrer Selbstständigkeit im Kreise ihrer Verwandten und Freunde.

Die Familie überraschte sie mit einer „Abschiedstorte“, und Sohn Andreas hatte eine Bildpräsentation zusammengestellt, die an 64 Jahre Ladenburger Einzelhandelsgeschichte erinnerte. Aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten: Im Frühjahr eröffnet hier, in der Neugasse 1, ein neues Wäschegeschäft. Nach der Renovierung des Ladens zieht das „Creol Bademode und Wäschegeschäft“ von Ilona Lurz von Mannheim nach Ladenburg um.