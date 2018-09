Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn man jemanden als Medaillenhamster bezeichnen kann, dann die Drachenbootfahrer Helmut Bühler und Piero Steri. Die beiden Wassersportler aus Ladenburg haben kürzlich an den Europameisterschaften in Brandenburg an der Havel teilgenommen. Mit jeweils sechs Goldmedaillen im Gepäck sind die Mitglieder der Nationalmannschaft nach Hause zurückgekehrt.

Der 60-jährige Helmut Bühler ist Lehrer an der Heddesheimer Karl-Drais-Gemeinschaftsschule, und Piero Steri (62) arbeitet als selbstständiger Handwerker einer Bodenbelagsfirma. Bei der Europameisterschaft waren die beiden in der Senioren-Altersklasse an den Start gegangen. Nationaltrainer Frank Jahr berief die Ladenburger in der Klasse Standardboot-Mix (20 Teammitglieder) und in der Smallboat-Klasse (zehn Mitglieder) in die deutsche Mannschaft.

Zuvor mussten die beiden ein hartes Auswahlverfahren durchlaufen. Die Trainingslager in Mannheim, Wolfsburg und in Brandenburg verlangten den Vertretern der Ladenburger Römerdrachen einiges ab. Und auch im Drachenbootsport kann man auf technische Hilfsmittel nicht mehr verzichten. Mithilfe von Videoaufnahmen wird jeder noch so kleine Fehler analysiert.

Im Trainingslager jedenfalls machten Bühler und Steri eine gute Figur. Dass Bundestrainer Frank Jahr sie für gleich zwei Bootsklassen nominierte, freute die Ladenburger ganz besonders. Ihr Fahrstil, Taktgefühl und Krafteinsatz überzeugten Jahr, der Helmut Bühler sogar zum Schlagmann beförderte. Dieser sitzt vorne im Boot, gibt das Renntempo und die Taktik vor und trägt somit die größte Verantwortung.

Die Spitzensportler müssen viel Zeit in ihr Training investieren. In den Wochen vor der Europameisterschaft trainierten Bühler und Steri fast täglich. Finanziell springt dabei für die Sportler nichts heraus - selbst eine Aufwandsentschädigung vom Verband ist gibt es nicht. Die Anfahrt zu den Rennen, Hotelkosten und selbst die Nationaltrikots zahlen die Fahrer aus eigener Tasche. Die beiden sind sich einig: Eine Rennsaison kann kostspielig sein, aber die Freude am Drachenbootfahren macht es wieder wett.

Zweifelsohne sind Bühler und Steri die erfolgreichsten Sportler Ladenburgs. Die Zahl ihrer Medaillen ist beachtlich: Zu den acht EM-Titeln kommen auch einige Weltmeistertitel. Bühler erinnert sich noch gut an die Drachenboot-WM in Hongkong, ein Spektakel, das er nie vergessen wird. Damals verfolgten 380.000 Zuschauer die Regatta von Bambus-Tribünen aus. "Ich hatte Gänsehaut", erzählt Bühler.

Gänsehaut bekommt auch Steri heute noch, wenn er an die WM in Ravenna denkt. An seinem Geburtstag gewann der Italiener im deutschen Nationaltrikot gleich zwei Goldmedaillen. "Nach der Einfahrt ins Ziel stimmte der Veranstalter ein Happy Birthday an - und sämtliche Nationalteams sangen auf dem Wasser ein Ständchen", erzählt Steri.

Der Start ins Sportjahr 2018 begann für ihn bereits im Juni erfolgreich. Mit den Heilbronner Neckardrachen holte er bei der Deutschen Team-Meisterschaft vier Titel. Der Verein ihres Herzens sind für Bühler und Steri aber die Römerdrachen. In Ladenburg haben sie optimale Trainingsbedingungen: Das Römerstadion verfügt über eine Drachenboothalle mit Kraftraum, und die Trainingspartner sind leistungsstark.

Im nächsten Jahr wollen die beiden Spitzensportler die Boote ihres Heimatvereins verstärken, um dann ab 2020 kürzer zu treten. Vorher haben sie sich aber noch ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: Im thailändischen Pattaya findet 2019 die nächste Weltmeisterschaft statt.

Bühler und Steri wollen unbedingt wieder für die Nationalmannschaft nominiert werden. Ab 60 fällt das tägliche Training zwar schwieriger, aber die beiden sind zuversichtlich, dass der Trainer an ihnen nicht vorbei kommen wird.