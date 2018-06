Ladenburg. (stu) Die Leitung dieser Jahreshauptversammlung war für den Aufsichtsratsvorsitzenden der Ladenburger Baugenossenschaft, Christian Vögele, eine echte Herausforderung.

Er musste sich den Ärger der Mieter wegen einer satten Mieterhöhung anhören, beschäftigte sich mit den alles andere als erfreulichen Geschäftsergebnissen der vergangenen Jahre und musste drei Anträge des Aufsichtsrats Bernd Schuhmacher ablehnen, die der Prüfungsausschuss als unzulässig einstufte. Daraufhin trat Schuhmacher zurück, um zwei neu zu besetzende Aufsichtsratsposten gab es sogar eine Kampfabstimmung. Es ist ordentlich Feuer unterm Dach bei der Ladenburger Baugenossenschaft, die 2019 ihr 100-jähriges Jubiläum feiern will.

Unumstritten ist das Neubauprojekt eines Mehrfamilienhauses in der Zehntstraße, wo zehn neue Wohnungen entstehen werden. Die kleine Genossenschaft will aber auch bei der Nordstadtbebauung mitmischen - doch gegen diese Pläne formiert sich bei den Mietern der Widerstand. Vögele betonte in seinem Bericht, dass das Vorhaben derzeit noch in der Prüfungsphase sei. Vorstand und Aufsichtsrat würden das Projekt nur in Angriff nehmen - allein oder mit einem Partner -, wenn die alten Wohnungen im Genossenschaftsgebiet Sandgewann/Kurzgewann/Zehntstraße nicht vernachlässigt werden müssen.

Und dies befürchten die Genossenschaftler, die viele Defizite, besonders an den Außenfassaden, während der Sitzung beschrieben. Die Kritiker erkannten zwar an, dass die Wohnungen Schritt für Schritt renoviert werden. Aber manche Fassaden sähen "zum Schämen" aus, meinte beispielsweise Anwohner Karl Schmitt. 280.000 Euro wurden allein im vergangenen Jahr in die Sanierung der Gebäude gesteckt, berichtete Bauvorstand Götz Speyerer. Weil immer mehr ältere Menschen in den Baugenossenschaftswohnungen leben, sei das Thema "seniorengerechte Bäder" aktuell. Im vergangenen Jahr zogen 13 Mieter aus, mit dem Wohnungswechsel wurden gleich Modernisierungsmaßnahmen eingeleitet.

Einen schweren Stand hatte Finanzvorstand Heike Vroomen. Ihr Bericht hörte sich eigentlich positiv an, denn sie informierte über einen Bilanzgewinn von 92.000 Euro. Davon sollten 88.000 Euro in die Rücklage eingestellt werden. Die Finanzexpertin ging dann auf Nachfrage detailliert auf die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre ein - und die waren alarmierend.

Der Prüfungsverband zeigte der Ladenburger Baugenossenschaft nämlich die gelbe Karte. Weil der alte Vorstand wegen "Personalmangel" die letzte Mieterhöhung im Jahre 2012 einforderte, fehlen in der Genossenschaftskasse 150.000 Euro. Vroomen, die seit dem Geschäftsjahr 2017 für die Finanzen zuständig ist, zog daher die Reißleine. Zwar wurde nicht die von den Prüfern vorgeschlagene Erhöhung von 16 Prozent umgesetzt. Die Mieten steigen aber ab sofort um 12,5 Prozent. Die Begeisterung der Mieter hielt sich in Grenzen. Weil manche von ihnen durch die Umlegung der Renovierungskosten zusätzlich belastet werden, kann es vorkommen, dass im Vergleich zum Vorjahr 40 Prozent mehr Mietausgaben für die Wohnung bezahlt werden müssen. Mit sozialer Gerechtigkeit habe das nichts mehr zu tun, kritisierten die Betroffenen. Der Vorstand und ein Teil des Aufsichtsrates sahen aber keine andere Möglichkeit. "Wir können nicht weiter über unsere Verhältnisse leben", sagte Vroomen.

Die Entwicklung sah das Aufsichtsratsmitglied Bernd Schuhmacher, der viele Jahre Vorsitzender des Aufsichtsrates war, äußerst kritisch. Er argumentierte, die Genossenschaft gleite den Mitgliedern immer mehr aus den Händen. Man werde dem sozialen Anspruch längst nicht mehr gerecht, meinte das Aufsichtsratsmitglied. Mit seinen drei Anträgen wollte er "die negative Entwicklung" stoppen. Sein Ziel war es, die Mieterhöhungen abzufedern.

Weil die Anträge allerdings in die Leitungsautonomie des Vorstandes eingreifen, wurden sie von Vögele nicht zugelassen. Die Ablehnung heizte die Stimmung im voll besetzten Domhofsaal weiter auf. Letztendlich trat Schuhmacher zurück. Sein Platz im Aufsichtsrat bleibt erst einmal unbesetzt.

Die Wahl der beiden neu zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder wurde hingegen eingeleitet. Thomas Roß erhielt erneut die erforderliche Stimmenmehrheit. Für Christa Schober rückt Gerald Maier in den Aufsichtsrat nach.