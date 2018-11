Von Axel Sturm

Ladenburg. Im Domhofsaal, wo sonst Entscheidungen zur Stadtpolitik fallen, wurden am Samstag die Prüfungen für den Erhalt des Deutschen Tanzsport-Abzeichens abgelegt. Dieses verleiht der Deutsche Tanzsportverband (DTV) in unterschiedlichen Schwierigkeitsklassen. Der Tanzclub (TC) Blau-Silber richtete zum ersten Mal eine solche Abnahme aus, zu der 35 Tanzpaare aus dem Rhein-Neckar-Kreis kamen. Mit der Resonanz waren der Interimsvorsitzende, Uwe Riedling, und die Pressesprecherin des Vereins, Rabea Schmidt, zufrieden. Die Sportler zeigten in den Wertungsklassen Nachwuchs, Standardtänze und Westerntanz sehr starke Leistungen, sodass die Wertungsrichter durchweg gute Prüfungsnoten vergaben.

Besonders aufgeregt waren die 16 Nachwuchstänzerinnen und -tänzer im Tanzsternchen-Wettbewerb - mit gutem Ende: Sie erfüllten alle Prüfungsanforderungen. Die zehnjährige Mika und ihr Zwillingsbruder Eyal aus Oftersheim waren die Stars der Nachwuchsklasse. Die aus Israel stammenden Kinder legten sogar das Tanzsportabzeichen für die Erwachsenenklasse ab. Selbst die beiden Wertungsrichter Joachim Buchholz (Ladenburg) und Herry Zirkel (Sinsheim) kamen ins Schwitzen, als das Zwillingspärchen einen Tango aufs Parkett legte, der beim Publikum Begeisterungsstürme auslöste.

Allerdings bemängelten die Wertungsrichter einige Figuren, die normalerweise nicht Teil der Prüfung sind. Es gab Diskussionen unter den Entscheidungsträgern, die bei den Gästen hier und da Kopfschütteln auslösten. Schließlich fand man eine Lösung, die den Kindern gerecht wurde. "Dieses Tanzpaar ist einfach überragend - so etwas haben die Wertungsrichter wohl noch nie gesehen", so eine Zuschauerin, die nicht von den Wertungsrichtern, aber von dem Tanzpaar begeistert war.

Mika und Eyal tanzen bereits seit sieben Jahren zusammen. Für sie ist Tanzen "einfach super", wie sie der RNZ versicherten. Eyal spielt zwar auch Fußball, aber der Tanzsport habe Priorität. Er will mit seiner Schwester einmal die Weltmeisterschaft gewinnen, und daher müssten sie hart arbeiten. "Wir gehen gerne zum Training", sagten die beiden Schüler. Die Diskussionen gingen an den Kindern nicht spurlos vorüber. Sie wirkten erleichtert, als die Wertungsrichter ihre Namen vorlasen - und die Prüfung bestanden war.

Bei den Erwachsenen bestanden 48 Prüflinge. Foto: Sturm

Auch die Erwachsenen hatten Lampenfieber. Manuela und Thomas Schaller aus Seckenheim legten das Tanzabzeichen in Bronze ab. Sie wählten eine Rumba, einen Jive und einen Cha-Cha-Cha aus, um die Wertungsrichter zu überzeugen. Pressechefin Schmidt betonte zuvor, dass bei den Wertungstänzen der Bewegungsablauf stimmen soll. Es muss sauber getanzt werden, die Balance bei der Führung sei ebenfalls wichtig. Diese Kriterien stimmten bei den Schallers, die jeden Mittwoch in Ladenburg in die Tanzstunde gehen. Es könne schon mal zu Meinungsverschiedenheiten kommen, was für Ehepaare allerdings nichts Ungewöhnliches sei. Trotzdem macht den Schallers ihr Hobby Freude, vereint es doch Bewegung und Gedächtnistraining. Dass sie jetzt Träger des Bronzenen Tanzsport-Abzeichens sind, macht sie stolz. Das nächste Ziel sei nun das Silberne - und dann das Goldene. Feiern durften aber auch die anderen 48 neuen Tanzsport-Abzeichen-Träger, als sie ihre Prüfung bestanden hatten.

Die Organisation des TC Blau-Silber wurde sehr gelobt. Der Verein hat 250 aktive Mitglieder in 14 Tanzkreisen. Immer beliebter werden die Linedance-Angebote, auch weil hier keine Tanzpartner benötigt werden. Ein Aushängeschild des Vereins ist die Nostalgie-Tanzgruppe, die in historischen Kostümen Tänze der 1920er-Jahre präsentiert. Außerdem besteht in zwei Gruppen für Kinder die Möglichkeit, tänzerische Erfahrungen zu sammeln.

Gerne würde man dies forcieren. Es sei aber schwer, Kinder für den Gesellschafts-Tanzsport zu begeistern. Mika und Eyal sind eine Ausnahme, und auch Rabea Schmidt glaubt, dass man noch von dem tanzenden Zwillingspaar hören wird.