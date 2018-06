Von Silke Beckmann

Ladenburg. Nicht geplant und exakt, sondern vor allem gemütlich: Das sind die Ansprüche, die Ursula Geßler an ihren Garten hat und auf 1400 Quadratmetern verwirklicht. Sie pflegt ein grünes, blühendes Kleinod zum Verweilen, wovon sich etliche Gäste selbst überzeugten. Anlässlich des vom Obst- und Gartenbauverein veranstalteten Tages der offenen Gartentür begrüßte Geßler Hunderte Besucher, die zum Ausflug ins Aufeld kamen.

In Zeiten, in denen Hausbesitzer doch eher überschaubare Grünflächen ihr Eigen nennen, ist eine Anlage dieser Ausmaße etwas Besonderes. Geßler blickt hier schon auf eine lange Geschichte zurück. Genau genommen handelt es sich um ihr in den 1930er-Jahren erbautes Elternhaus, dessen Garten in seiner bisherigen Größe belassen wurde. Damals standen gerade mal drei Häuser in der Straße, umgeben von Feldern: "Ich bin mitten in den Feldern aufgewachsen", sagte sie.

Auf einen einzigen Blick kann man das Gelände beileibe nicht erfassen - vielmehr lässt es sich dort entspannt flanieren und auf Entdeckungstour gehen: Angefangen beim Kräuter-Sammelsurium für den Verzehr, in dem unter anderem Tomaten, Gurken, Salat und Kürbisse wachsen, bis hin zum raumgreifendsten Teil fürs "seelische Wohl", wie Geßler es ausdrückt.

Da plätschert es nicht nur beruhigend im Teich, sondern es finden sich auch zahlreiche gemütliche Sitzgelegenheiten; idyllische Plätzchen zum Ausruhen und Verweilen, die alle einen Namen haben, was einfach ansprechender klinge als "da hinten". Da gibt es etwa den Pavillon, den Leseplatz oder auch den Latte-Macchiato-Platz "Il posto de latte macchiato", wo auch die Gartenbesitzerin gerne zwischendurch entspannt, die hier täglich werkelt, "je nach Lust und Laune, gemäß dem eigenen Motto: "Der Garten ist für den Menschen da, nicht umgekehrt".

Echte Hingucker sind auch die Figuren und Skulpturen, allesamt selbst getöpfert von Ursula Geßler, vorzugsweise im Rahmen von Volkshochschulkursen. "Ich habe zwar auch einen Ofen im Keller, aber es ist ja langweilig, dort allein zu sitzen."

Geselligkeit und Gastfreundschaft werden großgeschrieben und gelebt. Als eine Bekannte sich beim Abschied erkundigt, ob sie demnächst mit ihrem Besuch aus München vorbeikommen und den Garten zeigen dürfe, sagt Geßler spontan Ja: "Mir geht es darum, Atmosphäre zu schaffen, sodass ich mich wohlfühle und die Leute auch." Einer augenzwinkernden Einladung kommt ja auch das Schild "Unkraut zu verkaufen" gleich - mit dem Zusatz: "Wegen des großen Bedarfs nur für Selbstpflücker".

Ihren Garten hat sie im Rahmen der im Zweijahresturnus stattfindenden Veranstaltung bereits mehrmals zur Verfügung gestellt. Während sich die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins um die Bewirtung kümmerten und leckere selbst gebackene Kuchen in großer Auswahl im Angebot hatten, die in dieser Umgebung besonders gut schmeckten. Vorsitzende Irene Grohe, die zuvor noch in Neckarhausen vorbeigeschaut und dort Gerd Ernys Garten sowie seine vielversprechende Ginkgo-Zucht bewundert hatte, zeigte sich ebenfalls hocherfreut vom guten Zuspruch in der Aufeldstraße.