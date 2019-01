Ladenburg. (skb) Der große Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek wird am heutigen Samstag eröffnet. Literaturfreunde können von 10 Uhr an stöbern und sich mit günstigem Lesestoff und mehr eindecken. Rund 4000 Medien sind im Angebot, wie die Organisatorinnen Ingeborg Müller und Verena Wirsching grob schätzen. Darunter voranging Bücher, vorsortiert nach Sparten, aber auch Spiele und weitere Medien wie etwa DVDs.

"Kassetten sind kaum noch gefragt, aber beim letzten Mal hatten wir zum Beispiel Schallplatten in großem Umfang - die gingen auch ganz gut", erinnern sich die beiden, die insbesondere am Eröffnungstag mit hoher Resonanz rechnen. Schließlich ist die Auswahl an zum Teil sogar neuwertigem Lesestoff zum Schnäppchenpreis enorm.

Der Flohmarkt hat seit über 20 Jahren Tradition. Einst von Mitarbeitern der Bibliothek aus der Taufe gehoben, wurde er zunächst aus den Beständen der Einrichtung gespeist. Mit anfangs rund 500 Exemplaren umfasste das im Kellergeschoss präsentierte Angebot nur einen Bruchteil des heutigen Volumens. 1997 übernahm der Verein der Freunde und Förderer der Stadtbibliothek die Regie. Etwa 2500 Bücher lagen in diesem Jahr aus - davon rund ein Drittel aus aussortierten Beständen, doch ein Großteil stammte auch von den Vereinsmitgliedern, welche Vorsitzender Martin Schaub gebeten hatte, die eigenen Regale zu durchforsten.

Bevor es ans Auszeichnen geht, wird jedes Buch sorgfältig überprüft - gegebenenfalls bearbeitet es Verena Wirsching mit Spiritus und Bürste (l.). Foto: Beckmann

Inzwischen ist die Menge der in der Einrichtung aussortierten Bücher deutlich zurückgegangen. "Einiges nehmen wir schon noch daraus - oft sind ein paar grundlegendere Sachen dabei", erklärt Verena Wirsching, die als Gründungsmitglied des Fördervereins von Anfang an einbezogen war. Der Löwenanteil stammt jedoch aus Spenden, die das ganze Jahr über abgegeben werden können. Dabei überprüfen die Helfer den Zustand jedes Buchs auf Herz und Nieren. Viele Romane und insbesondere Krimis sind nahezu neuwertig, manche Exemplare werden erst einer sorgfältigen Reinigungsprozedur unterzogen: "Es kommt nicht infrage, dass ein Buch rausgeht, das klebrig ist", betont Wirsching. Gegebenenfalls wird dem Einband also mit Seifenwasser oder Spiritus, bei Kleberückständen auch mit Schmirgelpapier zu Leibe gerückt, die Schnitte per Bürste gesäubert: "Das macht wirklich viel aus."

"Nur Stockflecken, die kriegt man nicht raus", ergänzt Müller. Mit solchen Makeln behaftete Bücher schaffen es also gar nicht erst in die Regale und auf die Tische des seit dem Jahr 2006 stets im Dachgeschoss der Bibliothek aufgebauten Flohmarkts. Oder allenfalls in die Kramkiste mit Mitnahmeware, aus der man sich kostenfrei bedienen darf.

Die Mühen lohnen sich, der Andrang sei jedes Mal unglaublich, wie die Organisatorinnen erzählen; rund zwei Drittel des Angebots finden während der Verkaufsphasen neue Besitzer. Den Rest übernimmt zum großen Teil ein Antiquar, während ein verbleibender Teil auf die nächste Runde wartet - untergebracht in einem Nebenraum und dort bereits thematisch sortiert in Regalen, die sich dank der Spenden wiederum sukzessive füllen.

Jeweils zwei Tage vor Flohmarktstart beginnen die Vereinsmitglieder mit dem Aufbau der literarischen Fundgrube. Rund 15 von ihnen übernehmen im Wechsel den Kassendienst - sämtliche Einnahmen kommen wie gehabt der Bibliothek zugute und werden in Neuanschaffungen investiert.

Info: Zwei Wochen lang, bis einschließlich Samstag, 26. Januar, ist der Winterflohmarkt geöffnet - gestöbert und eingekauft werden kann jeweils während der regulären Öffnungszeiten der Stadtbibliothek, also montags von 14 bis 20 Uhr, dienstags 10 bis 14 Uhr, donnerstags 16 bis 20 Uhr, freitags 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.