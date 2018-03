Ladenburg. (RNZ) Die Serie reißt nicht ab: Am Wochenende kam es in Ladenburg erneut zu Diebstählen aus Fahrradkörben. Opfer wurden drei Frauen von 65 bis 79 Jahre, die zwischen 12 und 12.30 Uhr in der Wallstadter Straße, der Hauptstraße und der Jahnstraße unterwegs waren, als ihre Handtaschen unbemerkt aus den Radkörben geklaut wurden. Der Schaden beträgt mehr als 1000 Euro. Zeugen melden sich beim Polizeirevier in Ladenburg, Telefon 06203/93050.