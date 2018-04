Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Hallo", lautet das erste Wort des Abends, und noch einmal, lauter, "Hallo", nachdem die erste Antwort des Publikums verhalten ausgefallen ist. "Nee, Sie müssen mir jetzt nicht alles nachquatschen", schmunzelt Samuel Koch und hat damit spontan die Lacher auf seiner Seite.

Schon in dieser Anfangssequenz wird klar, dass der Mann im Rollstuhl nicht einfach sein Programm herunterzuspulen gedenkt, sondern kommunizieren möchte. "Mit so vielen Menschen wie möglich ein Stückchen Himmel auf Erden feiern", wird er es später auf den Punkt bringen, nach rund zweistündigem Programm mit seinem Vornamensvetter Samuel Harfst, den er als "Philosoph, Liedermacher, Komponist, Instrumentalist und, nebenbei bemerkt, sehr guten Freund" vorstellt.

Über 300 Gäste sind zur ausverkauften Veranstaltung "Samuel & Samuel" gekommen, zu der die Evangelische Gemeinde und der Kirchenbezirk im Rahmen ihrer Kulturreihe "quergedacht" eingeladen hatten, diesmal mit der Martinsschule als Gastgeber. "Ein besonderer Ort", findet Samuel Koch, der eine "beeindruckende Infrastruktur" vorgefunden hat.

Der Abend starte mit einer Rollstuhlfahrt - über die behindertengerechte Rampe vom ersten Stockwerk ins Erdgeschoss und von dort auf die Bühne. Und während die Musiker "Alles Gute zum Alltag" anstimmen, schirmen Helfer mithilfe eines Paravents Samuel Koch ab, der unterdessen seinen Leseplatz im Ohrensessel eingenommen hat. Ihm zur Seite Stimm- und Sprechtherapeutin Johanna Reiß, die unterstützend als "Buchhalterin" fungiert - Handgriffe, die dem seit seinem Unfall vor sieben Jahren gelähmten Schauspieler und Autor nicht mehr möglich sind.

Die beiden Samuels kennen sich seit jener Zeit in der Reha. Harfst hatte Koch, der Songs des Musikers auf dem iPod hatte, dort besucht. Die beiden verstanden sich gut, freundeten sich an und beschlossen ein gemeinsames Bühnenprojekt. Das zeichnet sich auch durch Spontanität aus. Harfst wählt seine Stücke ganz intuitiv nach sich entwickelnden Gesprächsthemen aus oder aber nach Sequenzen, die Koch aus seinem Buch "Rolle vorwärts" liest. Und die mit Humor und Schlagfertigkeit gespickten Gespräche zwischen den beiden wirken, als hätten sie einen Wohnzimmerplausch unter Freunden einfach auf die Bühne verlegt.

"Letztes Mal haben wir uns im Hamburg gesehen, und an deinem Auto war der Tank abgefallen", leitet Harfst ein, woraufhin Koch überlegt: "Über so was haben wir noch nie gequatscht." Thematisch schneiden sie etwa die Schulzeit an, laut Harfst "die schönste Zeit im Leben. Aber dann war ich ein bisschen enttäuscht vom Leben". Das anschließende Studium habe er abgebrochen und lerne seitdem kontinuierlich "als selbstständiger Leser auf der Schule des Lebens", mit eigenem Lehrplan wohlgemerkt. Die beiden plaudern über komprimierte Bücher und Parallelen in ihrer christlichen Erziehung.

Und Samuel Koch spricht über seine ausgeprägte "Das-geht-nicht-Allergie", die ihm trotz der massiven körperlichen Einschränkungen eine Quad-Fahrt durch die Wüste oder das - allerdings höchst zweifelhafte - Vergnügen einer rasanten Kirmes-Attraktion beschert haben. Sein Fazit: "Weniger auf das schauen, was nicht mehr geht - lieber auf das, was geht." "Endlich da sein, wo ich bin", ergänzt Harfst musikalisch mit dem Titelsong seines neuen Albums.

Koch sinniert über das empfindliche Thema Selbstwertgefühl ("Wofür bin ich überhaupt noch nutze?"), er erzählt von seinem unglücklichen Sturz aus dem Rollstuhl, nächtens im abgelegenen Maisfeld, als der hilflosen Situation der Gedanke entsprang: "Ich hatte nichts anderes zu tun, als zu sein." Und vom inneren Frieden, der sich damals in der Reha auf einem Balkon in der Schweizer Bergluft einstellte. "Auch ich arrangiere mich zunehmend mit meiner Situation", sagt Koch. Was er als Erstes täte, könnte er wieder laufen? "Einfach rausgehen und loslaufen."

Mit lang anhaltendem Applaus dankt das Publikum den Akteuren für einen besonderen Abend, der Eindruck hinterlässt. Wie Thomas Pilz informierte, wird das Kulturprogramm "quergedacht" - mit erweitertem Sponsorenpool - voraussichtlich im Herbst fortgesetzt. Die Konzert-Lesung empfand Pilz als "absoluten Höhepunkt" der Reihe bisher.