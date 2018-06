Ladenburg. (stu) Das Spargelfest auf dem Bauernhof Meng in Neuzeilsheim war am vergangenen Sonntag ein beliebter Anlaufpunkt für Freunde des königlichen Gemüses. Die Veranstaltung war aber auch eine gute Gelegenheit, um hinter die Kulissen eines Lebensmittelproduktionsbetriebs zu schauen.

"Wir haben keine Geheimnisse und sind mit Überzeugung ein gläserner Produktionsbetrieb", sagte der Hofinhaber. Die Qualität der Speisen wurde von den Gästen sehr gelobt. Jeannette Friedrich, Gesangslehrerin an der Städtischen Musikschule, fühlte sich mit Tochter und Eltern wohl auf dem Bauernhof. Für die Kinder war die Verteilung von Streicheleinheiten an die Tiere das Größte, Erwachsene genossen an der Schnapsprobierstation von Peter Ullrich schmackhafte Brände. Darüber hinaus hatte Karl Meng die Gemüseabteilung, Stallungen der Kühe und Rinder geöffnet und auch die Wurstküche aufgeschlossen.

Nur 300 Meter vom Hof entfernt liegt Mengs Spargelacker. Auch in Ilvesheim hat er Flächen gepachtet, um die Nachfrage nach Spargel aus der Region erfüllen zu können. Rund zwölf Tonnen des Gemüses verkaufen Meng und seine Frau Lore jährlich. Besonders an Markttagen sei Spargel sehr gefragt, erzählt die Familie, die ihre Produkte nicht nur auf dem Ladenburger, sondern auch auf dem Heidelberger Wochenmarkt anbietet.

Hofinhaber Karl Meng liefert die beliebte Spargel-Beilage. Fotos: Sturm

Die gute Fleischqualität sei ein weiteres Merkmal, das den stadtbekannten Landwirt stolz macht. Vor fünf Jahren ist er der Schwäbisch-Hallischen Erzeugergemeinschaft beigetreten, dessen Gütesiegel in Baden-Württemberg einen ausgezeichneten Ruf genießt. Gentechnisch verändertes Futter erhalten die Tiere auf dem Meng-Hof nicht, auch Soja komme nicht in die Futtertröge, berichtete Meng, der darauf geachtet, dass seine Kühe auf einem Strohbelag in den Stallungen stehen und liegen können. Zudem müssen laut Gütesiegel 80 Prozent des Futters im eigenen Betrieb produziert werden. "Wir erreichen sogar 100 Prozent", ergänzte der Bauer, der daraufhin das RNZ-Gespräch kurz unterbrechen musste. "Karl, wir brauchen Kartoffeln - und zwar fix", ruft jemand aus der Hofküche, vor der sich um die Mittagszeit eine lange Schlange bildete. Karl Meng spurte sofort und schleppte einen neuen Kartoffelsack in die Küche, dessen Inhalt zum Spargel serviert werden sollte.

Meng erzählte, dass der Hof einmal drei Familien ernähren müsse, und gab einen Ausblick zum Thema "Innovationen". Er wies auf eine Idee hin, die sein Sohn Christian, der kürzlich erfolgreich die Landwirtschafts-Meisterprüfung abschloss, in zwei bis drei Jahren umsetzen wolle. Auf dem Hof der Familie fühlen sich bereits jetzt drei Wasserbüffel-Weibchen pudelwohl. Demnächst soll ein Bulle gekauft und damit die Fleischproduktion gestartet werden. Wasserbüffelfleisch gelte als äußerst nahr- und schmackhaft, sagte Meng. Er ist davon überzeugt, dass Wasserbüffelsteaks auch bald auf den Grills der Ladenburger liegen werden. "Wir brauchen kein Fleisch aus Argentinien - in der Region wird schließlich erstklassiges Fleisch produziert", gab sich der Landwirt selbstbewusst.