Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Wellenliegen aus Holz, die zur Probe vor der Bury-Skulptur am Rande der Festwiese aufgestellt wurden, erfreuen sich großer Beliebtheit. In der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am Mittwoch teilte Bürgermeister Stefan Schmutz mit, dass die Neuanschaffung die Aufenthaltsqualität am Neckarufer verbessern soll. Der Bürgermeister hat bereits selbst eine der Wellenliegen getestet und festgestellt, dass der Sonnenuntergang dort traumhaft schön sei. Schmutz forderte die Bürger dazu auf, ihm Rückmeldung zu den Bänken zu geben. Denn es sei angedacht, weitere Wellenliegen in der Stadt aufzustellen. Wo diese dann stehen werden, das könnten sich die Ladenburger wünschen, erklärte Schmutz.

Die Fest- und Neckarwiese ist auch ein beliebter "Treffpunkt" für Nil- und Kanadagänse, die sich in diesem Sommer kräftig vermehrt haben. Stadtrat Günter Bläß (CDU) wollte nun wissen, ob die Gemeinde das "Verkotungsproblem" angehe und den Bestand der Gänse reduzieren wolle. Zwar hält sich der Bürgermeister zu diesem Thema in der Öffentlichkeit lieber zurück, aber ihm sei "natürlich bewusst, dass die Menschen Ergebnisse sehen wollen". Die Frage, wie der Gänsebestand verkleinert werden kann, hatte schon zu kontroversen Diskussionen geführt. "Fakt ist, dass die Brutzeit nun vorbei ist und Maßnahmen zur Reduzierung des Bestands nach den Vorgaben der Behörden umgesetzt werden können", erklärte Schmutz am Mittwochabend. Auch "Zusatzmaßnahmen" seien jetzt möglich.

Da die Tiere im innerstädtischen Bereich nicht abgeschossen werden dürfen, ist eigentlich nur die sogenannte "Gatterbejagung" möglich. Dabei werden die Gänse durch regelmäßige Anfütterung in ein Gatter gelockt und dann getötet. Die Gatterbejagung kam in Ladenburg bisher nicht zur Anwendung, weil die zuständigen Behörden keine Genehmigung dafür erteilten. "Ich hoffe, dass wir künftig die Gänse in einer kontrollierten Anzahl begrüßen können", drückte sich Schmutz vorsichtig aus. Auf die geplanten Maßnahmen zur Bestandsreduzierung ging er aber nicht ein.