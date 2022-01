Antje Geiter hat im Dezember 2020 an einer Impfstoff-Studie und im Sommer 2021 an einer Booster-Studie teilgenommen. Foto: vaf

Von Katharina Schröder

Ladenburg. Antje Geiter ist Probandin. Im Dezember 2020 hat sie an einer Studie zur Corona-Schutzimpfung teilgenommen, im Sommer 2021 an einer weiteren zur Booster-Impfung. Während bei der ersten Studie alles reibungslos klappte, brachte die zweite einige organisatorische Hürden mit sich. Denn Geiter wurde mit einem Impfstoff gegen die Beta-Variante des Coronavirus geboostert, der nicht zugelassen ist. Im Interview spricht sie darüber, wie es überhaupt ist, Probandin einer medizinischen Studie zu sein, welche Gesetzeslücke sie in Deutschland sieht, und warum sie sich nicht trauen würde, an einem Protest gegen Querdenker teilzunehmen.

Frau Geiter, warum haben Sie sich entschieden, an der Studie teilzunehmen?

Beruflich bedingt bin ich im Seniorenhaus aktiv und habe viele Kontakte. Und ich hatte Angst davor, dort ungeimpft hinzugehen und die Senioren zu gefährden. Mit 40 Jahren stand ich ja nicht prioritär auf einer Impfliste damals. Also habe ich überlegt, wie ich trotzdem schnell an eine Impfung kommen könnte, um mich und andere zu schützen. Dafür war die Studie einfach eine gute Chance. Und bald ist mir auch die Forschungsdimension bewusst geworden.

Wie meinen Sie das?

Es ist schon wichtig, dass es Menschen gibt, die sich der Forschung zur Verfügung stellen. Man muss aber auch sagen, dass ich zu einem späten Zeitpunkt zur Studie kam. Vor mir gab es schon ganz viele Probanden, die zum Beispiel involviert waren, als es darum ging, die richtige Dosierung der Impfung herauszufinden. Bei mir war schon relativ sicher, dass das, was ich bekomme, auch zugelassen wird. Mit der Studie habe ich mich wirklich lange beschäftigt und auch mit einer befreundeten Ärztin darüber gesprochen. Klar, Forschung ist wichtig, und es ist toll, wenn man etwas für die Allgemeinheit tun kann, aber ganz ins Ungewisse hätte ich mich nicht gestürzt.

Wie ist es denn so als Probandin einer Studie?

Erst mal spannend.

Können Sie das erklären?

Man ist involviert in einen Prozess, in den man sonst gar keinen Einblick hat. Wobei wir Probanden nicht viele Studiendaten erfahren. Aber es ist einfach ein gutes Gefühl, ein Teil zu sein von so etwas. Und ich habe mich auch sehr gut betreut gefühlt.

Wie wurden Sie betreut?

Zum Beispiel wird uns regelmäßig Blut abgenommen. Dadurch wissen zumindest die Forschenden immer, wie der Titerwert ist und wie es mir geht. Ich werde immer medizinisch betreut. Von der Voruntersuchung bis heute weiß ich immer, mir geht es gut – beziehungsweise, die Forschenden haben mich unter Kontrolle. Die hätten ja auch gesehen, wenn ich Virenkontakt gehabt hätte. Das ist sehr beruhigend. Ich fühle mich gut aufgehoben.

Welche Reaktionen erleben Sie, wenn Sie erzählen, dass Sie Probandin bei einer Impfstudie sind?

In der Öffentlichkeit gibt es verschiedene Meinungen. Ich wurde teilweise schon angefeindet: Warum ich so etwas mache, und dass ich mich zum Versuchskaninchen mache.

Wann ist das passiert?

Ich habe eine Essigmanufaktur. Damit war ich in Aschaffenburg auf einem Markt, und eine ehemalige Mitbewerberin kam auf mich zu. Sie erzählte, sie darf keinen Stand haben, weil sie nicht geimpft ist. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich sogar Probandin bin, und dass ich es wichtig finde, dass wir uns impfen lassen. Sie warf mir vor, ich sei verrückt und ließe alles Mögliche in meinen Körper, nur damit ich weiterverkaufen könne. Da war ich schon platt.

Ist das immer so?

Nein. Mir haben schon viele gesagt, dass sie es toll finden, dass ich bei so einer wichtigen Sache mitmache. Wobei ich es eigentlich nicht so an die große Glocke hänge. Also natürlich, das ist jetzt ein Zeitungsinterview, aber privat erzähle ich jetzt nicht jedem, dass ich Probandin bin.

Wie läuft so eine Studienteilnahme ab?

Man muss erst mal geeignet sein. Dafür gibt es eine Voruntersuchung. Ich hatte zum Beispiel ein EKG, Blutwerte werden genommen und man wird einmal richtig auf den Kopf gestellt. Das ist auch für einen selbst schön, denn wer geht denn schon regelmäßig zum auf den Kopf stellen zum Arzt? Die Forschenden hätten mir ja auch gesagt, wenn ich irgendwas anderes gehabt hätte. Jedenfalls kam ich dann für die Studie infrage.

Wie ging es dann weiter?

Es gab eine Infoveranstaltung, denn die Probanden müssen genau informiert werden. Und es werden Verträge gemacht. Der Aufwand am Anfang war größer als jetzt. Bei den ersten beiden Injektionen musste ich den ganzen Tag in der Klinik bleiben und wurde beobachtet. Nach dem Boostern konnte ich schon nach einer Stunde gehen. Ich hatte ungefähr alle sechs bis acht Wochen einen Testtag, da war ich etwa 45 Minuten in der Klinik und das war’s. Und manchmal war es auch spannend.

Wie meinen Sie das?

Einmal waren wir etwas später dran und dann hieß es, der Fahrer nach Mainz warte schon. Das ist schon aufregend, wenn man mitkriegt: Mein Blut geht jetzt nach Mainz zu Biontech und wird dort untersucht.

Haben Sie Ihre Teilnahme schon einmal bereut?

Nein. Ein bisschen blöd war es mit der Booster-Studie. Da hat ein Teil der Gruppe den normalen, zugelassenen Impfstoff erhalten, und ein Teil einen weiterentwickelten Virusvarianten-Impfstoff. Man wusste aber zuerst nicht, welchen man bekommt, das ging nach dem Zufallsprinzip.

Wissen Sie inzwischen, welchen Sie bekommen haben?

Ja, inzwischen weiß ich, es war einer gegen die Beta-Variante des Coronavirus. Jetzt bekomme ich aber keine Bestätigung für diese Impfung, weil er nicht zugelassen ist und wahrscheinlich auch nicht mehr zugelassen wird. Denn wie wir alle wissen: Beta ist inzwischen völlig out, wir sind mittlerweile bei Omikron. Im Dezember war es dann doof, weil meine offizielle Impfung ein Jahr alt war und ich nirgends mehr ohne Test reinkam.

Und was haben Sie dann gemacht?

In Rücksprache mit der Klinik habe ich mich noch einmal offiziell boostern lassen. Ich bin jetzt zum vierten Mal geimpft, einfach damit ich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Wobei ich voll hinter den Maßnahmen stehe. Es ist in meinem Fall als Probandin etwas unglücklich gelaufen. Und ich habe auch schon von anderen Probanden gehört, die in einer frühen Forschungsphase Injektionen bekommen haben, und keine Bestätigung erhielten, weil der Impfstoff, wie Sie ihn bekommen haben, nicht zugelassen wurde. Das ist für Probanden natürlich schlecht.

Woran liegt das?

In Deutschland gibt es wohl keine Sonderregelungen für Probanden. Die Regierung hätte den Probanden einfach bestätigen können, dass sie geboostert sind. Wir machen ja auch etwas für die Gesellschaft. Aber darüber hat sich wahrscheinlich einfach noch niemand Gedanken gemacht, immerhin gab es hier ja auch noch nie die Situation, dass man eine Impfung braucht, um irgendwo reinzukommen.

Wünschen Sie sich eine Änderung?

Ja, aber ich wüsste gar nicht, an wen ich mich wenden sollte. An die Stiko? Wahrscheinlich müsste der Gesetzgeber etwas ändern. Aber es betrifft eben nur wenige Menschen.

Fühlen Sie sich als Probandin allein gelassen?

Nein, ich habe bewusst auch dafür unterschrieben, mit dem Wissen, dass ich einen nicht zugelassenen Impfstoff bekommen kann. Das habe ich auf eigenes Risiko gemacht, die Bedingungen waren vorher klar. Das mit der Bestätigung und der Nichtzulassung ist einfach etwas unglücklich gelaufen.

Sie hatten schon von schlechten Erfahrungen gesprochen, wenn Sie erzählen, dass sie Probandin sind. Wie blicken Sie aktuell auf die Proteste von Querdenkern?

Um ehrlich zu sein, ich finde es unsozial, was diese Leute machen. Sie sind egoistisch, denken nur an sich. Das merkt man bei vielen Situationen in unserem Alltag, aber bei diesen Protesten besonders. Ich habe keine Worte dafür, ich finde diese Proteste nicht gut. Es herrscht allerdings Meinungsfreiheit und jeder muss selbst wissen und selbst verantworten, was er macht und sagt. Als Probandin hätte ich aber Angst vor einem direkten Kontakt bei einer Demonstration mit einem Querdenker.

Hat die Studie Ihre Sichtweise aufs Impfen verändert?

Eher die Pandemie. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so hinter dem Impfen stehe. Aber dieser Virus ist gefährlich, und man weiß nicht, wie er sich entwickelt. Ich sehe das Impfen als unsere einzige Chance, wieder ein einigermaßen normales Leben zu bekommen. Wenn ich sehe, wie einsam Menschen im Seniorenhaus oder im Krankenhaus gestorben sind, und wie sehr es auch der Gesellschaft geschadet hat, glaube ich, dass es der richtige Weg ist, sich impfen zu lassen. Man muss der Wissenschaft einfach vertrauen. Und wir sollten alle mehr an die Allgemeinheit und das Gemeinwohl denken, und nicht jeder nur an sich.