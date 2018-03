Thomas Müller war 26 Jahre lang in der Stadtverwaltung Heppenheim tätig, vier Jahre lebte er in Budapest. In Ladenburg will er sich nun schnell in sein neues Aufgabenfeld einarbeiten. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Nicht nur die Fußballer von Bayern München haben einen Thomas Müller. Auch im Ladenburger Rathaus sitzt nun einer. Der 50 Jahre alte Heppenheimer ist der neue Leiter des Ordnungsamts, das vielfältige Aufgaben zu erledigen hat. Die Mitarbeiter sind für Parkkontrollen zuständig, auch das wichtige Thema der Asylbewerber- und Obdachlosenunterbringung wird hier koordiniert. Zum Aufgabengebiet von Müller gehört zudem die öffentliche Ordnung; die Verschmutzung von Straßen und Plätzen sind ebenfalls Themen, denen er sich stellen muss.

Er hat am 1. Februar ein gut bestelltes Haus von seiner Vorgängerin Carolin Loita übernommen. Der neue Chef des achtköpfigen Teams im Ordnungsamt bringt viel Erfahrung aus Hessen mit an seine neue Arbeitsstelle. Nach seiner Verwaltungsausbildung im Regierungspräsidium in Darmstadt war Müller 26 Jahre bei der Stadtverwaltung Heppenheim tätig. Dort war er unter anderem Bereichsleiter für Sicherheit und Ordnung. Aus privaten Gründen verbrachte er vier Jahre in Budapest, wo er bei der Deutschen Auslandshandwerkskammer beschäftigt war.

"Ich bin kein Draufhauer; das muss das letzte Mittel sein"

Müller fühlte sich im Heppenheimer Rathaus zwar wohl, aber als er die Chance sah, sich noch einmal etwas Neues aufzubauen, bewarb er sich auf die Leiterstelle in Ladenburg. Er sieht es als Vorteil, nicht in der Stadt zu wohnen, in der er arbeitet: "Diskussionen bleiben natürlich nicht aus, und wenn man die Leute persönlich kennt, kann das ein Nachteil sein."

Es sei jedoch enorm wichtig, sich Ortskenntnisse anzueignen. "Da muss ich noch viel lernen", sagte Müller, der sich auf die Hilfe seiner Mitarbeiter verlassen kann. Seine Stellvertreterin bleibt Monika Rätz, die bekanntlich viel Ladenburg-Erfahrung besitzt. "Ich bin kein Draufhauer; das muss das letzte Mittel sein", sagt Müller. Er findet es schön, dass die Bürger häufig ins Rathaus kommen. Ein Beamter, der sich hinter seinen Akten versteckt, sei er nicht. Das Ausstellen eines Passes, Fragen zur Rente oder Unklarheiten beim Wohngeld sind Themen, bei denen man mit den Bürgern ins Gespräch komme. Und solche Begegnungen schätze er.

Als große Herausforderung sieht Müller eine Veränderung beim Parken in der Altstadt. Er meint, dass sich zu viele Autofahrer nicht an die Vorschriften halten und vermisst ein funktionierendes Parkkonzept. Müller weiß aber, dass Veränderungen politisch umgesetzt werden. Das jedoch schreckt ihn nicht davon ab, Verbesserungsvorschläge zu machen. Er glaubt, dass sein Vorgesetzter, Bürgermeister Stefan Schmutz, für gute Vorschläge offen sein werde.

Die Verkehrssituation vor den Ladenburger Schulen begeistert den neuen Ordnungsamtsleiter ebenfalls nicht. Viel zu schnell werde dort gefahren, sagt Müller. In Hessen sind Kommunen auch für den fahrenden Verkehr verantwortlich. Das ist in Baden-Württemberg aber nicht der Fall.

Das Aufstellen von festen Blitzern zur Geschwindigkeitsüberwachung überzeugt Müller nicht. Aber vielleicht sei es mit den Nachbarkommunen möglich, gemeinsam einen mobilen Blitzer anzuschaffen. "Ich bin ein Freund von mobilen Blitzanlagen. Die erhöhen die Sicherheit", sagt Müller.

Mit Bürgermeister Schmutz hat Müller auch schon über die Eröffnung eines neuen Bürgerbüros gesprochen. Am 1. Januar 2019 soll es soweit sein. Müller hat den Ehrgeiz, an der Umsetzung aktiv mitzuarbeiten, denn die Einrichtung eines Bürgerbüros sei schließlich eine gute Sache, sagt er.

Jetzt will sich der Amtsleiter aber zunächst einmal gut in seine neue Arbeit einarbeiten. Trotz aller Erfahrungen sei doch vieles Neuland, sagt Müller, und die Lücken wolle er sehr schnell schließen.