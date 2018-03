Vivian Wagner schätzt die Arbeit in der Schreinerei und weiß, jeder Arbeitsschritt kann ein ganzes Werk verändern: "Was ab ist, ist ab." Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Hätte man Vivian Wagner kurz vor dem Abitur gefragt, wohin ihre berufliche Reise einmal gehen soll, hätte ihre Antwort "Lehramt" gelautet. Hätte man ihr dann vorausgesagt, dass sie stattdessen eines Tages in einer Schreinerei stehen werde, hätte sie das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht geglaubt. Heute noch gibt es Momente, in denen Wagner überrascht ist, welchen Weg sie eingeschlagen hat. "Überrascht, aber überglücklich", sagt die 24-Jährige.

Auch wenn seit einigen Jahren der "Do it yourself"-Trend immer wieder einmal junge Frauen für das Handwerk begeistert, ist der Einstieg in diese sogenannten Männerberufe nach wie vor eine Besonderheit. So gibt es zum Beispiel in der Mannheimer Berufsschulklasse von Wagner gerade einmal drei Klassenkameradinnen. Im Vergleich zu Metzgern, Maurern oder Heizungsinstallateuren ist das aber immer noch viel.

Wagner ist in Ladenburg groß geworden. Schon als sie klein war, freute sie sich immer darauf, mit ihrem Opa Hagen Bernhard Spardosen aus Holz herzustellen. "Sicher hat mein Opa den ersten Impuls gegeben, der Funke ist aber doch erst viel später übergesprungen", sagt sie. Nach der Realschule besucht sie das Wirtschaftsgymnasium in Weinheim und beschließt, ein halbes Jahr lang Australien zu bereisen.

Die Zeit im Ausland prägte sie. Wieder zu Hause, freute sie sich auf ihr Lehramtsstudium. "Es hat sich zu Beginn richtig gut angefühlt. Ich liebe Kinder und wollte in Zukunft etwas Sinnvolles tun und sie auf ihrem Weg begleiten", sagt Wagner. Auch ehrenamtlich arbeitet sie mit Kindern, betreut den Turnnachwuchs der Ladenburger Sportvereinigung und ist Trainerin in der Rope-Skipping-Abteilung.

Doch es zeigte sich schon bald, dass sich die angehende Lehrerin im Studium nicht wohlfühlt: "Ich habe nur Bücher gewälzt und hatte das Gefühl, nichts wichtiges beizutragen. Ich bin eben doch mehr die Praktikerin." Wagner bricht ab. Die Frage, wie es weitergehen soll, quälte sie. Wagner absolvierte verschiedene Praktika.

Nach dem Entschluss, gemeinsam mit ihrem Freund Rene Heimke in die eigenen vier Wände zu ziehen, nahm sie erstmals wieder Hammer, Nägel und Säge in die Hand. "Ich wollte unsere Wohnung gemütlich und individuell einrichten, und da der Verlobte meiner Mutter, Massimo Steri, eine Werkstatt leitet, konnte ich dort einige Dinge ausprobieren", sagt Wagner, "ich schreinerte ein Sideboard und einen Couchtisch."

Das Gefühl, etwas Eigenes geschaffen zu haben, inspirierte und motivierte sie. Und so machte Wagner noch ein Praktikum in einer Schreinerei. Dass auch der Abriss einer Holzdecke mit Dämmwolle und der damit zusammenhängende schreckliche Juckreiz zum Aufgabengebiet einer Schreinerin gehört, schreckte sie nicht ab. Auch der Hinweis in manchem Gespräch, dass Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs im Vergleich zur Industrie schlechter bezahlt werden, brachte sie nicht mehr von ihrem Traum ab: Wagner wollte Schreinerin werden. Bei der Schreinerei Radtke in Edingen-Neckarhausen unterschrieb sie ihren Ausbildungsvertrag.

"Ich schätze das tolle Betriebsklima und bin sehr dankbar, dass ich hier arbeiten darf. In einem kleineren Handwerksbetrieb wird man schließlich in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt", sagt Wagner. In der Schule lernte sie im ersten Jahr den Umgang mit Maschinen, das Sägen und Sicherheitsvorkehrungen. "Man darf den Respekt vor Maschinen nie verlieren, aber Angst ist deplatziert, denn dann passieren leichtsinnige Fehler mit fatalen Folgen", sagt Wagner.

Alles muss bedacht, jeder Schritt vorausschauend geplant werden. Denn ist mal ein Stück Holz abgesägt, oder eine Maßangabe um ein paar Zentimeter verfälscht, war womöglich alle Arbeit umsonst. Doch Wagner lernte von ihrem Chef, bei Problemen die Ruhe zu bewahren. Während in der Schule das Anfertigen von Skizzen an Maschinen gelehrt wird, kommt es im Ausbildungsbetrieb besonders auf die praktischen Kenntnisse an. Wagner lernte, Einbauschränke zu entwerfen und zu bauen, Türen und Fenster einzusetzen, Boden zu verlegen. Der Möbelbau ist eine besondere Herausforderung. Viele Möbelstücke sind Unikate. Handwerkliche Arbeit sollte von den Kunden geschätzt werden, sagt Wagner.

Leicht nervös werde sie nur, sagt Wagner, wenn einmal eine große Materiallieferung ansteht und sie alleine die Verantwortung für die Vollständigkeit der gelieferten Ware trägt. "Da heißt es dann genau hinzusehen. Aber auch das habe ich immer geschafft."

Ihr Chef weiß, was sie leisten kann. Und Wagner weiß, was sie erreichen will. Dieses Zusammenspiel ist sicher eine gute Voraussetzung, dass sie erfolgreich ihre bevorstehende Gesellenprüfung besteht. Hier wird sie neben schriftlichen Prüfungen auch ein Gesellenstück schreinern. Eine Garderobenbank mit Schubkästen und Leistenverzierungen soll es werden, angefertigt nach genauen Vorgaben. Danach will Wagner ihrem Ausbildungsbetrieb treu bleiben und den Meisterbrief anstreben.

Ob sie sich einmal selbstständig machen wird, das weiß sie heute noch nicht. Aber Wagner hat Ehrgeiz und ist offen für Kooperationen. Fortbildungen im Bereich Innenausstattung will sie machen, auch Projekte an Schulen kann sie sich gut vorstellen: "Der Bau eines Kräuterkastens aus alten Paletten reizt sicher Jungs und Mädchen gleichermaßen. Viele Mädchen ahnen nicht, wie viel Freude das Handwerk macht", sagt Wagner. Und sie muss es ja wissen.