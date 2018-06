Ladenburg. (skb) "Braucht Ladenburg jedes Jahr Literaturtage? Das werden wir sehen, aber wir sind davon fest überzeugt", sagte Carolin Callies, Sprecherin jenes Arbeitskreises (AK), dem es gelungen ist, die Veranstaltung nach einem begeisternden Auftakt 2017 erneut ins Leben zu rufen. Zu einem "beeindruckenden Programm" des zweiten, am 28. Juni beginnenden und diesmal sogar viertägigen Römerstadt-Literaturfestivals unter dem Titel "vielerorts" gratulierte Bürgermeister Stefan Schmutz schon im Vorfeld und bescheinigte den AK-Mitgliedern: "Sie haben sich wirklich übertroffen."

Die Komplimente gingen an die Lyrikerinnen Carolin Callies und Kristin Wolz, Bibliotheksleiterin Antje Kietzmann, Altbürgermeister Rainer Ziegler, Anne Glombitza, Thomas Nestler (Buchhandlung am Rathaus), Alexander Spangenberg und Yi Yin (Universität Mannheim), die dafür gesorgt haben, dass namhafte und preisgekrönte Autoren nach Ladenburg kommen, darunter der aktuelle Büchner-Preisträger Jan Wagner und "ZEIT"-Journalist Ijoma Mangold.

Der Auftakt der Literaturtage findet am Donnerstag, 28. Juni, an der Wehrmauer bei der Sebastianskapelle statt: "Eine Doppellesung als Bonbon", wie Kristin Wolz die Autoren Markus Orths ("Max", 19 Uhr) und Klaus Modick ("Keyserlings Geheimnis", 20.15 Uhr) ankündigte. Bereits um 17 Uhr öffnen sich im "atelierhaus galerie Maul" die Türen zur Ausstellung "Die verborgene Gegenwart", für die Literaturstudierende der Universität Mannheim Ladenburger befragt haben, was ihnen wichtig ist.

Tag zwei eröffnet Meinrad Braun mit seinem historischen Roman "Die abenteuerliche Reise des Pieter van Ackeren in die neue Welt" (16 Uhr, Lobdengau-Museum), während sich Literaturfreunde um 18 Uhr entscheiden müssen: Zeitgleich lesen Stefanie Sargnagel ("Statusmeldungen", Zehntscheune), die "Wienerin mit der bösen Zunge", die laut Callies eine "ganz junge Zielgruppe anspricht", und Debütantin Nava Ebrahimi (Nagelschmiedgasse 5), die ihre Protagonistin in "Sechzehn Wörter" in ihre Vergangenheit im Iran reisen lässt.

Marion Poschmann beschließt den Tag mit ihrem Roman "Die Kieferninseln" (20 Uhr, Innenhof der Galerie Linde Hollinger), der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Der Samstag, 30. Juni, hat es in sich - nicht nur, was die Anzahl von immerhin fünf Veranstaltungen anbelangt. Angefangen bei der Lyrik-Matinee um 11 Uhr im Ratskeller: mit Werken von Kristin Wolz und Christiane Hedtke, Bildern von Herbert Wolz und Musik von Christian Kurtzahn. Schon für Kinder ab fünf Jahren eignet sich das um 15 Uhr in der Astrid-Lindgren-Schule startende "Knopfkino" mit Mehrdad Zaeri, Enno Kalisch und Friedwart Goebels.

Der aus Dossenheim stammende und in Heidelberg aufgewachsene Ijoma Mangold liest ab 17 Uhr aus "Das deutsche Krokodil". Thomas Nestler stellt nicht nur Kindheitserinnerungen in Aussicht, die der heutige Literaturchef der "Zeit" sicherlich auch an Ladenburg hat, sondern erinnert auch an Sitzgelegenheiten, die zur "Klappstuhl-Lesung" in der Luisenstraße 34 mitgebracht werden sollten. Zwei Stunden später geht es weiter in der Neugasse 6, wo Jan Wagner, ausgezeichnet mit dem Georg-Büchner-Preis 2017, im "Selbstporträt mit Bienenschwarm" zu einer Reise durch sein Werk einlädt, bevor um 21 Uhr der sehbehinderte Schweizer Autor Michael Fehr in der Galerie Leicht & Selig mit "Glanz und Schatten" seine "unglaubliche Blues-Stimme" erhebt.

Zum Abschluss folgt am Sonntag eine Fahrrad-Lesung mit Autor und Radsportler Joachim Zelter und seinem Roman "Im Feld": Treffpunkt ist um 10 Uhr in der Hohen Straße 10, von wo aus es per Drahtesel nach Ilvesheim zur Heinrich-Vetter-Stiftung (Goethestraße 11) geht, die für das Event nicht nur das Gelände zur Verfügung stellt, sondern im Anschluss auch Kulinarisches offeriert. 250 Leute haben Platz, wie Stiftungs-Mitarbeiterin Antje Geiter versichert. Lob hörte das Team auch von den Sponsoren: "Eine klasse Sache", bestätigte Antonius Kirsch, Niederlassungsleiter der bpd Immobilienentwicklung, die derzeit dem Areal der Alten Martinsschule ein völlig neues Gesicht verpasst. "Wir wissen um die Beeinträchtigung und möchten dem Ort auch ein bisschen was zurückgeben", sagte Kirsch, der bereits jetzt weitere Unterstützung für eine dritte "vielerorts"-Auflage signalisierte.