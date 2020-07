Von Silke Beckmann

Ladenburg. Uwe Schäfer ist der neue Konrektor der Merian-Realschule (MRS) – ein bekanntes Gesicht. Der Pädagoge, der Deutsch, Technik, Sport und Informatik unterrichtet, gehört schon seit zehn Jahren zum Kollegium. "Ich habe direkt nach dem Referendariat in Karlsruhe hier angefangen, die Schule liegt mir arg am Herzen", betont der 39-Jährige. Im Laufe der Jahre entwickelte er viel mit und gehörte auch dem Schulleitungsteam an.

Schäfer, der darüber hinaus zum Thema "Individuelle Förderung an Realschulen" sowohl im Kultusministerium als auch im Schulamt engagiert ist, bildet mit Rektor Stefan Baust, der vor einem Jahr die Leitung übernahm und zuvor selbst Konrektor war, ein gutes Team: Ein "Externer" und ein "Eigengewächs", wie Schäfer es formuliert, bilde eine vielversprechende Konstellation.

Die neue Aufgabe bedeute Schäfer sehr viel, sagt der aktive Thaiboxer, der auch zertifizierter Trainer und Ringrichter im Thai- und Kickboxen ist. Seit Längerem wollte er sich um eine solche Position bewerben, nun waren die Voraussetzungen privat wie auch beruflich stimmig: Das quasi in Eigenleistung gebaute Haus in Reilingen ist fertig, vor Kurzem wurde die zweite Tochter geboren, der Zuspruch der Kollegen war ebenso Motivation wie die positive Zusammenarbeit mit Rektor Baust – insbesondere diese: "Was man sonst in drei bis vier Jahren aufbaut, haben wir in wenigen Monaten geschafft." Jenen Monaten nämlich, in denen die Corona-Krise das bisherige Schulleben auf den Kopf gestellt hat, nahezu täglich auf neue Vorgaben des Kultusministeriums zu warten war und in Zeiten der Schulschließung andere Unterrichtsmethoden entwickelt werden mussten. "Wenn es so etwas wie einen Lackmustest gibt, dann war es dieser", meint der Konrektor, der seine komplette Abschlussklasse am 6. März zum letzten Mal unterrichtet hat – als die Schulen wieder öffneten, wurden die Klassen gedrittelt.

Baust und Schäfer halten es für wahrscheinlich, dass die Pandemie Auswirkungen auf das kommende Schuljahr haben wird. Angefangen bei möglichen personellen Engpässen, wenn Lehrer zu Hause bleiben müssen, weil die Betreuungseinrichtungen ihrer eigenen Kinder schließen. "Als ‚normal‘ wird man das nächste Schuljahr sicher nicht bezeichnen können", glaubt Schäfer, wobei Baust davon ausgeht, dass ein "absoluter Lockdown" nur in einer absoluten Notsituation eintreten werde. In jedem Fall rüstet man sich für alle Szenarien, sodass Fernunterricht greifen kann, wenn Präsenz nicht möglich ist.

Als grundsätzliche Voraussetzung nennt der Rektor eine "verlässliche Infrastruktur, um digitales Lernen flächendeckend auszubauen", auch Firmen-Support sei wichtig. Für die MRS sei der schuleigene Server bislang von Vorteil gewesen. Schüler konnten von zu Hause auf eine Plattform zugreifen. Die Rückmeldungen ordnet Schäfer als "überwiegend positiv" ein, an einigen Stellschrauben sei noch zu drehen gewesen. Alle Prozesse werden evaluiert und vorgestellt. Einen fiktiven Lockdown habe man vor Kurzem durchgespielt: Unter dem Titel "Fit für Homeschooling und selbstorganisiertes Lernen" sind die Schüler stufenweise noch einmal mit den drei Kernprogrammen vertraut gemacht worden: dem Tool "filr", auf dem die Aufgaben zu finden sind, die Videokonferenzplattform "Jitsi" und der Untis Messenger zur Kommunikation. Einige digitale Endgeräte wird der Schulträger im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms des Bundes anschaffen: Bildungsgerechtigkeit und Datenschutz sind der MRS-Leitung wichtig.

Dennoch hofft man an der MRS darauf, dass Präsenzunterricht im September wieder möglich ist. Gerade in seiner Funktion als Klassenlehrer waren die letzten Wochen für Schäfer keine schönen: "Wir hoffen, dass die Digitalisierung so wenig wie möglich zum Tragen kommen wird." Wobei Baust auch Positives in den Fokus nimmt, das digitale Arbeiten gehe ja weiter: "Auch ohne Schließung soll es im Präsenzunterricht eingeführt und vertieft werden. Aber es ersetzt natürlich nicht den sozialen Lebensraum Schule."