Ladenburg. (pol/rl) Auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Wallstadter Straße wurde am Dienstagmorgen eine Frau von einem Trickdieb bestohlen. Das teilte die Polizei mit. Die 73-Jährige stand gegen 10.10 Uhr noch an ihrem Auto, als ein etwa 25 Jahre alter Mann auf sie zukam. Er hielt ihr einen Zettel hin, der besagte, dass er taubstumm sei und für taubstumme Menschen Spenden sammeln wolle.

Die 73-Jährige gab daraufhin ihm einen Fünf-Euro-Schein. Als sie danach auf dem Hinweiszettel unterschrieb, klaute ihr der Mann unbemerkt die Geldbörse, in der sich mehrere Hundert Euro befanden. Erst beim Einkaufen bemerkte die 73-Jährige den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er hatte ein gepflegtes Äußeres, schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Jacke. Hinweise zum Vorfall oder auf den mutmaßlichen Täter erbittet das Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0.