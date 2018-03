Auch Politiker wissen es zu schätzen, Ladenburg mit dem Rad zu besuchen. So wie die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (l.). Sollte der Radschnellweg an der Stadt vorbeiführen, würde er von schätzungsweise 2000 Pendlern am Tag genutzt. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Zwar ist Ladenburg bereits an den Neckartal-Radweg angebunden, aber Bürgermeister Stefan Schmutz sieht weiterhin großes Potential, die Stadt als fahrradfreundliche Kommune besser zu positionieren. Daher nahm er kürzlich gerne einen Termin in Mannheim wahr, zu dem das Verkehrsministerium, das Regierungspräsidium, der Rhein-Neckar-Kreis und der Regionalverband Rhein-Neckar eingeladen hatten. Es ging in der Sitzung um den neuen Fahrradschnellweg zwischen Mannheim und Heidelberg. Dessen Trassenverlauf ist zwar noch offen, die Frage, ob der Schnellweg links oder rechts des Neckars entsteht, darüber wird in den kommenden Monaten sicherlich noch viel diskutiert werden.

Sicher ist dagegen, dass der Schnellweg einmal 22 Kilometer lang sein wird und Kreuzungen vermeiden soll. Ebenso sicher ist, dass sich Bürgermeister Schmutz stark dafür macht, dass der Radweg auch durch Ladenburg führt.

Mit dem Schnellweg sollen möglichst viele Berufspendler erreicht werden. Dass mehr Menschen nach Ladenburg hinein- statt hinausfahren, ist hier zweifellos ein Pluspunkt.

Wichtig ist außerdem, dass der Radschnellweg an Schnittpunkten des Öffentlichen Nahverkehrs liegt. Auch hier hat die Stadt einen entscheidenden Vorteil, denn der Bahnhof wird als S-Bahn-Haltestelle künftig eine wichtige Rolle einnehmen. Die Planer schauen zudem auf die Möglichkeiten der Umsetzung, und auch hier hat Ladenburg keine schlechten Karten.

Bürgermeister Schmutz begrüßt auch das angedachte Finanzierungsmodell. Der Radschnellweg wird vollständig aus Landesmitteln finanziert. Der Ausbau eines Kilometers wird schätzungsweise rund 300.000 Euro kosten. Damit könnte das gesamte Projekt zwischen Mannheim und Heidelberg einmal auf sechseinhalb Millionen Euro Kosten kommen.

Der Schnellweg ist vom Planungsverfahren dem Bau einer Straße gleichgestellt. Am Verfahren beteiligt werden Fachbehörden wie die Naturschutzbehörde, es gibt einen umfangreichen Beteiligungsprozess. Konflikte mit der Landwirtschaft sind wegen des Flächenverbrauchs zwar nicht ausgeschlossen, aber Bürgermeister Schmutz erwartet hier keine unüberwindbaren Hindernisse. Er ist davon überzeugt, dass Bauernhöfe mit Direktvermarktungsangeboten vom Radschnellweg profitieren werden. Ziel sei es, dass der Radschnellweg täglich von mindestens 2000 Pendlern genutzt wird, diese seien potentielle Kunden für die landwirtschaftlichen Betriebe in Neubotzheim.

Der Schnellweg wird seinen Namen übrigens zu Recht tragen, denn die neue vier Meter breite Trasse soll kein Bummelweg werden. Eigentlich sollte es möglich sein, von Ladenburg aus in 15 bis 20 Minuten die Mannheimer Innenstadt zu erreichen. Die Planer gehen davon aus, dass die Nutzer des Schnellwegs eine Geschwindigkeit von mindestens 20 Kilometern pro Stunde erreichen.

Bürgermeister Schmutz hofft, dass die Ladenburger Radschnellwegnutzer zur Mannheimer Bundesgartenschau 2023 mit dem Fahrrad in die Quadratestadt fahren können. Bis 2025 soll der komplette Schnellweg von Mannheim nach Heidelberg fertiggestellt sein.

Mit der Übergabe der Machbarkeitsstudie an Verkehrsminister Winfried Hermann sei nun ein erster wichtiger Schritt gemacht, sagte Schmutz. Im Ladenburger Rathaus wurde die neue Umweltberaterin Anna Struve mit dem Projekt betraut.