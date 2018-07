Von Silke Beckmann

Ladenburg. Riesenandrang in der Aufeldstraße: Dort wurde mit einem bunten Einweihungsfest der rundum neu gestaltete Spielplatz eröffnet, der in Anlehnung an den weithin sichtbaren gelben Kletterturm fortan "Turm-Spielplatz" genannt wird.

Mit der Komplett-Renovierung hat es eine ganz besondere Bewandtnis, ist sie doch maßgeblich der Eltern-Initiative "Spiel(t)räume im Aufeld" zu verdanken, die das Projekt angeschoben, bei diversen Aktionstagen selbst Hand angelegt und letztlich Spenden in Höhe von nahezu 30.000 Euro akquiriert hatte - mit Katja Hurrelmann, Stefanie Zschätzsch und Daniela Treiber als Initiatoren und treibende Kräfte, die mit dem an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe lehrenden Spielplatzpädagogen Rolf Schwarz sogar einen versierten Fachmann an ihrer Seite hatten.

Bürgermeister Stefan Schmutz dankte daher allen involvierten Eltern - als Vorbilder, wenn es darum gehe, Bürgerinteressen in politisches Handeln zu lenken. Die erreichte Spendensumme sei umso bemerkenswerter im Verhältnis zu der Summe von 30.000 Euro, die die Stadt Ladenburg jährlich für die Wartung und Instandhaltung aller Ladenburger Spielplätze zur Verfügung hat.

Als Unterstützer nannte Schmutz Manfred Fuchs (Fuchs Petrolub), der dank Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Galerie Linde Hollinger einen Großteil der Gesamtsumme beigesteuert hatte, die Stiftung der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord (2000 Euro) , MVV Energie, ICL Germany Ladenburg, BK Giulini, Baumschule Huben, REL Ladenburg/ Hockenheim, Gärtner Dienstleistungen Meisterbetrieb, Installationsservice Manfred Maier, Galenus Apotheke Zechner, Dieter Keller sowie den Verein ActiveKid.

Schmutz dankte außerdem den Kollegen vom Bauhof um dessen Leiter Harald Kramer, "die sich in den letzten Tagen und Wochen hier richtig ins Zeug gelegt haben", sowie seinem Amtsvorgänger Rainer Ziegler, der als Erster auf die defizitäre Spielplatz-Situation angesprochen wurde und stellvertretend für die Stadtverwaltung zugesagt habe, dass hier etwas geschehen müsse.

Wenngleich die Stadtkasse nur einen Teil der erforderlichen Mittel übernehmen konnte - Schmutz bezifferte den städtischen Anteil auf rund 10.000 Euro zuzüglich der Bauhof-Leistungen und dankte daher für das vorbildliche Engagement der Initiatoren, das seinesgleichen suche.

Sobald der Bürgermeister das Startsignal gegeben hatte, gab es kein Halten mehr: Die künftigen Nutzer durften das am Eingang gespannte Band durchtrennen und nahmen umgehend das Areal in Beschlag.

Zur Feier des Tages hatten Edeka und dm Getränke spendiert, die Stadtverwaltung einen Eiswagen bestellt, aus dem kostenlose Erfrischungen gereicht wurden. Neben den Kindern freuten sich insbesondere diejenigen, die einst den Stein ins Rollen gebracht hatten: "Es ist unglaublich", beschreibt Stefanie Zschätzsch das Gefühl, endlich am Ziel zu sein - nach zweieinhalb Jahren, in denen "viel Herzblut und viele, viele Stunden in die Planung" investiert wurden: "Wir haben diesem Tag zusammen mit den Kindern richtig entgegengefiebert."

Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen: einladendes, offenes und dennoch geschütztes Gelände, auf dem der Baumbestand erhalten blieb, ebenso wie die Vogelnestschaukel. Um den gelben Turm gruppieren sich drei Trampoline sowie ein Spielhäuschen auf erhöhter Ebene.

Die gegenüberliegende Kleinkind-Rutsche mündet in eine großzügige Sandfläche, über die der Spielplatz bislang nicht verfügte. Kleine und große Besucher erwartet außerdem eine schattige Sitzgruppe, und im Herbst soll der geplante Buschtunnel angelegt werden.

Zudem wird sich hier auch noch der Kunst-Leistungskurs 2018 des Carl-Benz-Gymnasiums verewigen, der sich der neuen Namensgebung kreativ angenommen hat und ein Türme-Panorama schafft: Gallus-Türme, Hexen- und Eiffelturm, um nur einige zu nennen, versammelt auf einer über sieben Meter langen Wand, die am Zaun angebracht werden soll. Ein wenig Mittelmeer-Flair hielt letztlich auch noch Einzug, als die Kinder gemeinsam mit Gärtnermeister Michael Martin ein Myrtenbäumchen pflanzten.