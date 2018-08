Ladenburg. (pol/mün/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Ladenburg wurde ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt. Die Schülerin war gegen neun Uhr mit dem Rad auf dem Radweg in der Wallstadter Straße gefahren.

Laut Polizei wurde sie von einem Autofahrer übersehen, der aus einer Grundstücksausfahrt kam. Das Kind geriet mit seinem Fahrrad unter das Auto, sodass die Feuerwehr Ladenburg zum Anheben des Fahrzeuges und Bergen des Kindes hinzugerufen wurde.

Mit schweren Beinverletzungen wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und stationär aufgenommen. Die Wallstadter Straße war ab dem Kreisverkehr und der Industriestraße kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr wurde anschließend an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallaufnahme und -rekonstruktion der Verkehrspolizei Mannheim war gegen 10.30 Uhr beendet, sodass die Straße anschließend wieder freigegeben werden konnte.

Update: 11. Januar 2018, 15.15 Uhr