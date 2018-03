Jubel in der Autoren-Klasse 7 e: Das "Team 27" hält nach arbeitsintensiven Monaten sein selbst geschriebenes Buch in Händen. Das Werk ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Das Geheimnis der Krypta" ist gelüftet, wenngleich noch nicht im Detail: Welche Abenteuer drei Jugendliche aus der Jetzt-Zeit im Ladenburg des Jahres 1390 erleben und ob es ihnen gelingt, wieder in die Gegenwart zurückzukehren, wurde nicht verraten: "Wenn Sie das wissen wollen, müssen Sie unser Buch lesen", schloss Niklas Kling vom Pressesprecher-Quartett der Klasse 7 e am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) bei der Präsentation eines außergewöhnlichen Projekts. Denn die 27 Schüler sind unter die Schriftsteller gegangen und haben unter Leitung ihres Klassenlehrers Volker Schmidt ein Buch geschrieben. Entstanden ist es beim Bildungsprojekt "Buch macht Schule - Schule macht Buch" von Autorin Carola Kupfer und dem Schröck-Schmidt Verlag.

Zum Schuljahresbeginn ist das "Team 27", wie sich das Autorenkollektiv nennt, intensiv in die Recherche eingestiegen: Stadtführungen und Besuche im Lobdengau-Museum lieferten Informationen zu historischen Themen und im Mittelalter bedeutsamen Plätzen. Es wurden Ideen gesammelt und in einem Workshop mit Projektleiterin Kupfer ein Plot erarbeitet und Charaktere mit ihren typischen Eigenarten entwickelt - sei es der stets hungrige CBG-Schüler Alex oder ein auf Proteinriegel schwörender Polizist.

Gruppenweise wurden parallel die ersten sieben Kapitel geschrieben, teilweise sogar während einer Schulübernachtung. Das Verfassen der Schlusskapitel oblag einer ausgewählten Gruppe, während sich das Team auch noch um die Vermarktung kümmerte und begann, die Werbetrommel zu rühren.

Nun ist es so weit: Voller Stolz halten die Schüler ihren selbst ersonnenen, auf zwei Zeitebenen spielenden mittelalterlichen Abenteuerroman in der Hand. 300 Exemplare der 800 Bücher umfassenden ersten Auflage sind bereits verkauft. Und Nachdrucke wahrscheinlich: "Das Buch wird ja auch von andern Schulen als Schullektüre genutzt", sagte Carola Kupfer. "Dieses Buch möchte man zu Ende lesen", ist die Autorin überzeugt, richtete ein "großes Danke" an Volker Schmidt, der das aufwändige Projekt lehrplankonform organisiert und geleitet habe.

Behutsames Lektorat hat für einen einheitlichen Guss gesorgt: Kupfer hat vor allem den roten Faden verfolgt und auf Logikbrüche geachtet, Deutsch- und Geschichtslehrer Schmidt allzu viele Wiederholungen vermieden und Historisches, wie den Konflikt zwischen Bischof und Kurfürst, auf Herz und Nieren überprüft. Sein Dank galt auch den sieben örtlichen Sponsoren, die das 6000-Euro-Projekt mit zwei Dritteln unterstützt hatten.

Auf Schwierigkeiten während des Schreibprozesses angesprochen, führte Bastian Eisenhofer gemeinsame Termine ins Feld, zu denen alle Gruppenmitglieder Zeit hatten. Oder verschiedene Meinungen hinsichtlich der Übergänge unter einen Hut zu bringen. Und Niklas Kling nannte die zeitintensiven Vorbereitungen, etwa in Hinblick auf Pressekonferenzen: "Aber ich glaube, am Ende hat es fast allen Spaß gemacht." Und so wird sich vielleicht auch die Hoffnung des "Team 27" erfüllen, "dass man Leute sieht, die mit dem Buch durch Ladenburg gehen und sich die Schauplätze anschauen".

"Super hingekriegt, wirklich toll, toll, toll", freute sich Verleger Wolfgang Schröck-Schmidt, der per Videobotschaft aus dem Urlaub in Thailand grüßte: "Die Recherche stimmt, Ladenburg ist um ein gutes Buchprojekt weiter!"

"Wir sind sehr stolz", betonte CBG-Abteilungsleiter Gernot Teichmann auch namens der erkrankten Rektorin Hannelore Buchheister. Dank "langem Atem, viel Energie und Kraft" sei ein "lustiges, unterhaltsames und spannendes Buch" entstanden, aus dem man auch einiges lernen könne, über die Geschichte, Ladenburg und das CBG. Auch Bürgermeister Stefan Schmutz war beeindruckt angesichts dieses "bemerkenswerten Produkts", ein "Must-have" in der Stadtbibliothek, mit dem in beispielhafter Arbeit "etwas Großes gelungen" sei.

Info: "Das Geheimnis der Krypta", 173 Seiten stark, ist zum Preis von 11,95 Euro im Handel erhältlich. Öffentliche Lesungen finden am Mittwoch, 28. Februar, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek und Ende Juni bei den Ladenburger Literaturtagen statt. Der Eintritt ist jeweils frei.