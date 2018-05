Von Axel Sturm

Ladenburg. Harmonische Klänge und kritische Töne waren bei der Sportlerehrung im Domhofsaal zu hören. Während der musikalische Auftakt der Gesangssolistinnen Zoe Worm und Elisabeth Kirch zeigte, welch gute Arbeit in der Musikschule geleistet wird, machte Fritz Lackner, Vorsitzender des Ortsausschusses für Leibesübungen (OAL), deutlich, welche negativen Auswirkungen die fehlenden Hallenkapazitäten haben. Lackner führt den Interessenverband der Sportvereine noch bis zur Hauptversammlung kommissarisch weiter. Wird dann kein neuer Vorsitzender gefunden, droht die Auflösung der Interessensgemeinschaft.

Lackner zeigte, dass der Ladenburger Sport schon bessere Tage erlebt hat. Mit 97 erfolgreichen Sportlern ist die Zahl der zu Ehrenden erstmals auf unter Hundert gesunken. Noch vor ein paar Jahren konnten über 230 erfolgreiche Sportler geehrt werden. "Die Hallensituation hinterlässt ihre Spuren", sagte Lackner, der die Leistungen der 77 Einzelsportler und 13 Mannschaften aber nicht schmälern wollte.

"Sie sind im entscheidenden Moment über sich hinausgewachsen und haben Herausragendes geleistet", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz, der überrascht war, dass er Sportler aus 15 unterschiedlichen Sportarten auszeichnen konnte. Die Vertreter der Vereine nahmen an Kreis- und Landesmeisterschaften teil, qualifizierten sich für Deutsche Meisterschaften oder vertraten Ladenburg bei Europa- und Weltmeisterschaften.

So wie RSC-Radfahrer Frank Erk, der bei den Europameisterschaften der Straßenfahrer einen fünften Platz belegte. Die Beach-Tennis-Talente Nele Unholz, Pit Große-Wilde, Jann Lazdins und Janina Ahrens zeigten bei den Jugend-Weltmeisterschaften in Moskau mit dem neunten Platz ihre Klasse, bei Europameisterschaften traten auch die Rope-Skipper Sina Finkh, Sophie Friedel-Schneider, Sophie Henseler und Sara Schmitt an.

Schmutz fielen bei der Durchsicht der Ehrungslisten auch die Altersunterschiede auf. "Das Alter ist kein Grund, Leistungen einzustellen", sagte er. Wichtig sei vielmehr, bei einem Wettkampf auf den Punkt fit zu sein. Auch der Trainingswille könne Berge versetzen, sagte der Bürgermeister, der zudem darauf hinwies, dass der Sport zur Entwicklung der Persönlichkeit beitrage. Gerade in der Niederlage zeige sich, wer ein großer Sportler sei.

Bei all diesen Hymnen auf den Sport erwarteten die anwesenden Sportler, Trainer und Betreuer vom Verwaltungschef selbstverständlich auch eine Aussage zur Hallensituation. Obwohl vieles verbessert werden müsse, sei und bleibe Ladenburg eine Sportstadt.

Schmutz erinnerte daran, dass die Vereine die städtischen Sportstätten kostenfrei nutzen dürften. "Diese Leistung ist keine Selbstverständlichkeit." Der Bürgermeister sah aber auch die Notwendigkeit, die Infrastruktur zu verbessern, zumal Ladenburg auch durch Neubaugebiete in ein paar Jahren rund 2500 Einwohner mehr haben werde, sagte er.

Für die Umsetzung einer Erfordernis-Studie stehen in diesem Jahr bereits Mittel im Haushalt. "Die Verbesserung wird aber nicht über Nacht kommen können", sagte Schmutz, "ein Hallenanbau wird dauern, und die Renovierung der Lobdengauhalle kostet ebenfalls Zeit."

Der Bürgermeister sicherte den Ladenburger Sportvereinen zu, die Probleme nach der Erstellung der Studie anzugehen.