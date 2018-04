Ladenburg. (skb) Der Termin für die Deutsch-Abschlussprüfungen an Realschulen muss landesweit verschoben werden, nachdem an einer Schule in Bad Urach ein geöffneter Umschlag mit Prüfungsaufgaben entdeckt worden war. Darüber informierte das Kultusministerium am Montagabend alle betroffenen Schulen per E-Mail. An der Merian-Realschule, an der 77 Zehntklässler vor ihren Prüfungen zur Mittleren Reife stehen, hat man sich mit der neuen Situation ohne größere Aufregung arrangiert. Rektorin Edeltrud Ditter-Stolz, die die betroffenen Schüler gestern Morgen umgehend informierte, hatte den Eindruck, dass "kein Einziger wirklich ein Problem" damit habe: "Die Schüler haben eher gelassen reagiert."

Das sei vermutlich auch dem Fach zuzuschreiben. Wäre es um die Mathematikprüfung gegangen, wären die Reaktionen wahrscheinlich anders ausgefallen, zumal dies eher ein "Zitterfach" sei, das man schnell hinter sich bringen wolle, so Ditter-Stotz. Etwas knapp werde es hingegen für die Deutschlehrer hinsichtlich der Korrekturzeit, "aber das kriegen die hin". Auch die Prüfungspläne müssen nun neu geschrieben werden.

Ursprünglich war die Deutsch-Klausur für den heutigen Mittwoch vorgesehen, neuer Termin ist nun am Freitag, 27. April. Zuvor steht die Prüfung in Mathematik am Freitag, 20. April, an, vier Tage später folgt dann die Englisch-Prüfung.