Von Axel Sturm

Ladenburg. Anfang der Woche hat die neue Referentin des Bürgermeisters, deren Stelle auf Wunsch von Stefan Schmutz geschaffen wurde, ihren Dienst angetreten. Die in Schwetzingen wohnende Nicole Hoffmann ist dem Bürgermeister nun direkt unterstellt. Sie wird künftig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ladenburg zuständig sein.

Das ist aber noch nicht alles: Hoffmann wird auch die Sitzungen des Gemeinderats vorbereiten, was bisher die Rathausmitarbeiterin Monika Rätz übernahm. Sie wird sich von nun an anderen Aufgaben widmen. In Zukunft sitzt also die Referentin des Bürgermeisters mit am Ratstisch, wenn das 22-köpfige Gremium im Domhof tagt. Auch das Thema Bürgerbeteiligung in den Arbeitskreisen der ZukunftswerkStadt Ladenburg soll die neue Mitarbeiterin wiederbeleben. Da nur noch wenige Arbeitskreise regelmäßig aktiv sind, sieht Hoffmann darin eine neue Aufgabe für sich.

"Ladenburg ist eine attraktive Stadt, und mich erwartet ein spannendes Arbeitsumfeld", erklärt sie gestern beim RNZ-Besuch im Rathaus. "Ich freue mich auf die neuen Aufgaben", so Hoffmann. Sie kennt Ladenburg durch zahlreiche Besuche, und hat bereits mit einer Bekannten vor einigen Jahren einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt betrieben. Auch das Altstadtfest hat es ihr angetan: Schon oft habe sie beim wichtigsten Fest der Stadt mitgefeiert, erzählt Hoffmann.

Die Referentin des Bürgermeisters hat Germanistik und Ethnologie in Heidelberg studiert. Berufserfahrung sammelte sie bei der Stadt Mannheim, wo sie im Fachbereich Sport und Freizeit für die Pressearbeit tätig war. Dabei schrieb sie Reden für den Oberbürgermeister und die Bürgermeister der Quadratestadt, und war eine gefragte Ansprechpartnerin im Bereich Kommunikation. Bei der Herausgabe der internen Mitarbeiterzeitung der Stadt Mannheim wirkte Hoffmann ebenfalls mit. Interessant sei für sie auch ihre Zeit im Fachbereich "Kulturelle Stadtentwicklung" gewesen, wo derzeit unter anderem die Bundesgartenschau in Mannheim vorbereitet wird.

"Bei meiner früheren Tätigkeit habe ich viel Erfahrung gesammelt, die ich nun in Ladenburg gut einsetzen kann", meint die Referentin, die sich selbst als offen und kommunikativ beschreibt. Sie sei zuversichtlich, dass sie in Ladenburg viel bewegen könne, so Hoffmann. Spannend finde sie vor allem die Stadtentwicklung mit den neuen Wohngebieten, sagt Hoffmann, und fügt hinzu: "Nicht ganz ohne Eigennutz." Sie hofft nämlich, dass sie in einem der Neubaugebiete eine Wohnung finden wird, um von Schwetzingen nach Ladenburg ziehen zu können. Der Wohnungsmarkt sei doch recht schwierig, so die Mitarbeiterin des Bürgermeisters.

Zunächst will die neue Rathausmitarbeiterin aber erst einmal Fuß fassen in ihrem neuen beruflichen Umfeld. Um das würden sie übrigens einige ihrer Freunde und Bekannte beneiden. Denn: "Ladenburg ist eine Stadt, in der es sich gut leben und arbeiten lässt", sagt Hoffmann.