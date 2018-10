Ladenburg. (stu) Ein Café mit einer Backstube soll in der Hauptstraße 55 eröffnet werden. Der Technische Ausschuss befasste sich mit dem Vorhaben in seiner Sitzung am Mittwochabend. In dem denkmalgeschützten Gebäude ist derzeit ein Versicherungsbüro untergebracht. Die Räume sollen nun umgenutzt werden. Geplant ist auch, in dem Café zwei Tische mit Stühlen aufzustellen.

Ilse Schummer (SPD) befürchtet, dass sich das neue Café wohl doch größer entwickeln wird und weitere Stellplätze benötigt werden könnten. Die Stellplatzfrage sei aber nicht Gegenstand der Nutzungsänderung, gab die Sachbearbeiterin Ramona Steidel zu bedenken. Die Ausschuss-Mitglieder stimmten der Nutzungsänderung einstimmig zu.