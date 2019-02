Ladenburg. (pol/mün) Zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren sollen Mitte Januar in ein Anwesen in Ladenburg eingebrochen sein. Ende des Monats wurden sie dann festgenommen, als sie offenbar ein neues Ziel auskundschaften wollten.

In der Nacht zum 15. Januar wurde aus dem Anwesen im Hinteren Rindweg Schmuck im Wert von 2.500 Euro gestohlen. Dafür sollen die 26- und der 31-Jährige verantwortlich sein. Sie wurden am 31. Januar im Bereich "Am Bildstock" vorläufig festgenommen.

Polizeibeamte, die zusätzlich zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüche eingesetzt waren, beobachteten die Männer, wie sie offensichtlich ein geeignetes Objekt für einen Einbruch auskundschafteten. Bei dem 26-Jährigen wurde ein Stemmeisen gefunden.

Seit dem 1. Februar sitzen die beiden rumänischen Staatsangehörigen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt weiter, ob die Inhaftierten auch für weitere Taten in Ladenburg sowie den umliegenden Ortschaften verantwortlich sind.