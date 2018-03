Ladenburg. (stu) Mit einem Müllproblem beschäftigte sich der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend. Petra Erl (SPD) berichtete von dem Brief eines Hotelbetreibers in der Altstadt. Wenn die Gäste das Hotel über die Brauergasse verließen, blickten sie auf einen Müllcontainer und Unrat des gegenüberliegenden Cafés, stand in dem Schreiben. Erl konnte den Ärger nachvollziehen. Schon mehrfach wurde in den Ausschusssitzungen auf diesen Missstand hingewiesen.

"Warum passiert hier nichts? Wir lassen uns zum Kasper machen", sagte Wolfgang Luppe (FDP). Bürgermeister Stefan Schmutz informierte, dass die Verwaltung zunächst das Gespräch mit dem Verursacher gesucht habe. Nun aber sei man an dem Punkt angelangt, an dem man handeln müsse, so Schmutz. SPD-Sprecher Steffen Salinger ergänzte: "Der Müll wird auf öffentlicher Fläche abgestellt. Beauftragt ein Entsorgungsunternehmen und schickt die Rechnung dem Kaffeehaus-Betreiber. So einfach geht das."