Von Axel Sturm

Ladenburg. Deftige Beschimpfungen, kleine Intrigen, Verwechslungsgeschichten: Das ist der Stoff, aus dem Bauerntheater gemacht ist. Wie gut das den Ladenburgern gefällt, zeigte sich am Wochenende, als sich die Lobdengauhalle in einen Theatersaal verwandelte. Zunächst griff Karl Meng, Vorsitzender des Bauernverbands, zum Mikrofon. Seine Beschreibung der wirtschaftlichen Lage der Landwirte gehört zum Auftakt des Abends genauso dazu wie die Kritik an der großen Politik. Die Ladenburger Landwirte fühlen sich wegen der Glyphosat-Debatte ein wenig veräppelt. "Wir sind zum Spielball der Politiker geworden", sagte Meng, der aber trotzdem von einem guten Jahr sprach, die Obstbauern einmal ausgenommen.

Dann wechselte Meng seine Klamotten und schlüpfte in die Rolle des geizigen, liebestollen Opas, dessen Tochter Rosa (Sylvia Frey) und Schwiegersohn Eugen (Peter Ullrich) es auf sein Geld abgesehen hatten. Der Hofbesitzer wollte partout kein Geld für ein neues Auto herausrücken. "Früher sind wir auch mit dem Fahrrad auf den Acker gefahren", sagte der Opa, der trotz seines Alters und seiner Leibesfülle noch immer heiß begehrt bei den Frauen war. Geld macht nun einmal sexy, dachte sich wohl auch Frau Pfleumle (Anneliese Simons), die den Opa umgarnte.

Eine Anzeige im Ortsblatt sorgte dann für Verwirrung. Die alte Familien-Rostlaube in der Garage sollte verkauft werden, um ein wenig Geld in die Kasse von Eugen und Rosa zu spülen. Die glaubten, als sie die Zeitung lasen, dass auch der Opa eine Anzeige geschaltet habe. "Rüstiger Hofbesitzer, mit viel Geld in der Tasche, will noch ein wenig Spaß im Leben haben" stand dort.

Als der trinkfeste Postbeamte Michel (Stefan Müller) auch noch einen Brief von einem Heiratsinstitut an Opa zustellte, herrschte Alarmstufe rot. "Der Lustmolch wird sich doch nicht ein junges Hühnchen ins Haus holen", zitterte auch Enkelin Jenny (Natalie Weber). Als dann noch die Ehevermittlerin Susanne (Claudia Schmitt) auftauchte, war endgültig klar: Der Opa wird den Hof verjubeln und seinen zweiten Frühling genießen. "Jetzt gibt’s Krieg", war das Motto der Erbschleicher. Schwiegersohn Eugen konnte nicht glauben, dass sich der Opa wie ein "rolliger Kater" benahm, Tochter Rosa erkannte ihren Vater nicht wieder und auch das liebesbedürftige Fräulein Pfleumle sah ihre Felle davonschwimmen.

Nur der Postmichel war zufrieden. In dem ganzen Chaos konnte er den Schnaps leeren, der auf dem Tisch der gemütlichen Bauernstube stand. Die Verhandlungen um den Veteranen, die die Heiratsvermittlerin führte, gerieten dann zur Posse. Wer war jetzt eigentlich der Veteran? War Opa gemeint oder ging es doch um die alte Rostlaube? "Der Alte ist noch gut in Schuss" und "der bringt seine Leistung immer noch", waren Sätze, die auf beide gemünzt sein könnten. Das Missverständnis klärte Opa letztendlich selbst auf.

Er verkaufte den alten Veteran an die Heiratsvermittlerin und spendete den Erlös sowie einige Euro extra an seine Tochter, die sich mit ihrem Mann endlich das neue Auto kaufen konnte.

Der Applaus zeigte, dass Regisseurin Evi Liebl wieder den passenden Schwank ausgewählt hatte. In den vergangenen Monaten wurde im Wohnzimmer der Familie Meng das lustige Stück einstudiert.

Beklatscht wurden auch die Landfrauen, die mit dem historischen Bus auf Deutschlandtour gingen. Sie machten beim blauen Bock in Frankfurt Station, besuchten den Holzmichel im Fichtelgebirge und tanzten in Berlin ein Tänzchen mit dem Bären. Am schönsten ist es jedoch zuhause, wo die Landfrauen das Ladenburger-Lied anstimmten. Beate Blaeß, Christiane Jäger, Bärbel Siebler, Heidi Mattutat, Barbara Volk, Sabine Schmitt, Mira Bolz, Viktoria Schiffel und Inge Fetzer freuten sich über den Applaus, den sie mehr als verdient hatten.