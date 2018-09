Spätestens Anfang November soll der Verkehr am neuen Kreisel am Stadteingang Ost rollen. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Die Bauarbeiten im Baugebiet Nordstadt kommen gut voran. Wegen des guten Wetters habe es in den letzten Wochen keine Verzögerungen gegeben, berichtete Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses.

Schmutz zeigte sich optimistisch, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Gerade bei Erschließungsarbeiten könne es immer wieder zu Verzögerungen kommen. Aber auch diesen Bauabschnitt habe man bisher ohne Probleme umsetzen können. Erfreulich sei auch der Baufortschritt am neuen Kreisel, der derzeit an der Einmündung Weinheimer Straße/ Hirschberger Allee gebaut wird.

Schmutz kündigte außerdem die Eröffnung und Übergabe des neuen Verkehrskreisels an. Er rechnet damit, dass dort "spätestens Anfang November" der Verkehr rollen wird. Der Bürgermeister bezog bei dieser Gelegenheit auch zum Thema "Kreiselkunst" Stellung. Weil der Kreisel nicht Eigentum der Stadt Ladenburg sei, könne die Verwaltung in dieser Hinsicht auch keine Forderungen stellen. "Uns wird der Kreisel mit einer angelegten Rasenfläche übergeben. Wenn wir eine Verschönerung wollen, müssen wir das selbst finanzieren", meinte der Bürgermeister.

Er wies auch darauf hin, dass das Thema Kreiselkunst ein sensibles sei und berichtete von zahlreichen Kunstwerken auf Kreiseln, die aus Sicherheitsgründen wieder abgebaut worden seien. Daher stehe dieses Thema nicht ganz oben auf seiner Agenda, so Schmutz. Unterdessen wurde am Donnerstagmorgen in der Nordstadt mit der Montage eines Hebewerks begonnen. Der Bürgermeister entschuldigte sich schon einmal vorbeugend für eventuelle Lärmbelästigungen. Die Arbeiten mussten in den frühen Morgenstunden beginnen, weil der Schwertransporter nur bis 6 Uhr auf der Straße unterwegs sein durfte.

Unter dem Tagesordnungspunkt "Bericht des Bürgermeisters" dankte Schmutz vor allem der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Die Feuerwehr habe sich nämlich am Aufruf des Bürgermeisters beteiligt, Grünanlagen und Bäume zu bewässern.

Auch zahlreiche Bürger hätten geholfen, die Pflanzen auf städtischen Grundstücken während des sehr heißen und trockenen Sommers mit Wasser zu versorgen. So habe man Folgeschäden abfedern können, erklärte Schmutz.