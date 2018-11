Ladenburg. (pol/rl) Eine junge Trickdiebin hat mit einem "eindeutigen Angebot" einen 85-Jährigen abgelenkt und ihm so seine teure Armbanduhr geklaut. Das berichtete die Polizei am heutigen Dienstag.

Der Senior fuhr am Sonntag gegen 11.30 mit seinem Porsche auf der Neckarstraße und parkte dann in Höhe des dortigen Toilettenhäuschens. Als er sich abschnallen wollte, trat eine etwa 20-jährige Frau an die Fahrertür, die sich als "Martha" vorstellte. Sie beugte sich in den Innenraum und sagte, dass sie "Liebe machen" und "Sex" wolle. Dabei fuhr sie dem Mann mit beiden Händen über die Arme und Brust.

In der Annahme, dass die Frau eine Prostituierte sei, wies der 85-jährige sie ab. Die "Anmache" soll laut Polizei etwa 30 Sekunden gedauert haben. Danach ging die Täterin in Richtung Festwiese davon. Als er dann aus dem Wagen ausstieg, bemerkte er, dass seine hochwertige analoge Omega-Armbanduhr fehlte.

Die Trickdiebin wurde wie folgt beschrieben:

etwa 18 bis 20 Jahre alt

etwa 1,65 Meter groß

schlanke bis normale Statur

dunkle, offen getragene, etwa schulterlange Haare

Dem Akzent nach könnte die Frau eine Ost- oder Südosteuropäerin sein

Sie nannte sich "Martha"

Sie trug einen längeren dunklen Mantel

Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter 06203/93050 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen. Am Dienstag, 13. November, wurde in Mannheim mit ähnlichem Trick einem 83-Jährigen auch eine hochwertige Armbanduhr gestohlen. Möglicherweise war es die dieselbe Täterin.