Von Anna Manceron

Ladenburg. Hanna Fuchs-Brecht ist sich sicher: Ihre Kinder sollen nicht auf eine staatliche Schule gehen. Zu viel Zeitdruck, zu wenig Spaß am Lernen, zu viel Angst vor Fehlern - dafür steht unser Bildungssystem in den Augen der jungen Mutter. Und weil sie ihre "Traum-Schule" noch nicht gefunden hat, nimmt sie das Ganze nun selbst in die Hand.

Zusammen mit Freunden will sie eine neue Schule gründen: die "Draussenschule". Dort soll der Unterricht so oft wie möglich im Freien stattfinden, am besten im Wald oder auf der Wiese. "Viele Kinder verlieren immer mehr den Kontakt zur Natur, dabei ist Umweltschutz ein so wichtiges Zukunftsthema", sagt Fuchs-Brecht: "Aber wie soll man etwas schätzen, das man nicht kennt?".

Die 37-Jährige lebt in Ladenburg und arbeitet als selbstständige Fotografin. Zurzeit kümmert sie sich allerdings hauptsächlich um ihre beiden Kinder. Die "Draussenschule" soll eine Privatschule in freier Trägerschaft werden. Der Verein dafür sei gerade in der Gründung, erzählt Fuchs-Brecht.

Außerdem schreibt sie mit einer Freundin an einem knapp 100-seitigen Schulkonzept, das sie beim Regierungspräsidium in Karlsruhe einreichen wird. Die endgültige Entscheidung über das Projekt fällt dann das Kultusministerium in Stuttgart. Bis zu neun Monate kann dieses Genehmigungsverfahren dauern, die Kosten liegen zwischen 250 und 2000 Euro. Den Antrag finanzieren Fuchs-Brecht und ihre Mitstreiter aus eigener Tasche - ebenso wie die Flyer, Fortbildungen und Vorträge, die sie zu Themen wie Naturpädagogik und freies Lernen besucht hat. Nahezu jede freie Minute steckt die junge Mutter in die Planung der neuen Schule, schreibt täglich Mails und führt Telefonate.

Warum tut sie sich das alles an? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: "Aus Idealismus", sagt Fuchs-Brecht energisch und lacht dann ein wenig verlegen. "Ich möchte etwas verändern, eine echte Alternative schaffen - nicht nur für meine eigenen Kinder."

Um die Lust am Lernen zu behalten, sollten Kinder mehr aus Fehlern lernen dürfen, meint die junge Mutter. Ein Grundsatz, den sie an vielen staatlichen Schulen vermisse. "Da fehlt einfach eine Fehlerkultur", betont Fuchs-Brecht. Neben der Nähe zur Natur gibt es einen zweiten Schwerpunkt, auf dem die "Draussenschule" fußen soll: der Umgang mit digitalen Medien. "Die Kinder sollen lernen, wie sie Informationen prüfen können", sagt Fuchs-Brecht und fügt hinzu: "Etwa wenn Trump mal wieder einen neuen Tweet absetzt."

Natur und Technologie als pädagogische Schwerpunkte - für die junge Mutter ist das kein Widerspruch. "Diese neue Kombination unterscheidet uns von anderen freien Schulformen wie Waldorfschulen", sagt sie. Denn dort halte man die Schüler möglichst von Medien fern. Und noch etwas liegt ihr am Herzen: "Kinder lernen besser, wenn sie sich dabei bewegen", sagt Fuchs-Brecht. Vor allem für Grundschulkinder sei stundenlanges Stillsitzen und Fokussieren oft eine Qual. "Da wird ein natürliches Bedürfnis beschnitten", meint Fuchs-Brecht.

Die Erfahrung zeige außerdem, dass Kinder aus Waldkindergärten motorisch fitter seien. Auch in der Region gibt es einige solcher Kindergärten, etwa in Schriesheim und Hirschberg-Leutershausen, aber auch in Dossenheim, Handschuhsheim und Mannheim.

Mit der "Draussenschule" will Fuchs-Brecht dieses Konzept aufgreifen und weiterführen. Zunächst als Grundschule mit 10 bis 15 Kindern, später als Gemeinschaftsschule mit einem Ganztagsangebot für bis zu 70 Schüler. Nach der zehnten Klasse müssen die Jugendlichen dann auf ein reguläres Gymnasium wechseln, wenn sie weitermachen wollen.

Wo die "Draussenschule" stehen soll, ist noch unklar. Zurzeit suchen die Ehrenamtlichen nach einem Standort in Ladenburg oder an der Bergstraße. "Ein Wald in der Nähe wäre toll, ist aber kein Muss", sagt Fuchs-Brecht. "Der Unterricht kann auch auf einer Wiese oder am Bach stattfinden. Hauptsache draußen."

Obwohl das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt, läuft Ende Oktober eine erste Pilotphase an: ein Nachmittagsangebot für sechs Kinder. Unter dem Motto "Erkunde deine Stadt" sollen sie lernen, wie man einen Stadtplan liest und mit dem Plastikmüll auf der Straße umgeht. "Wir wollen schauen, welche Ideen wir mit den Kindern umsetzen können und wie", erklärt Fuchs-Brecht.

Info: Das Pilotprojekt "Erkunde deine Stadt Ladenburg" beginnt voraussichtlich am Freitag, 19. Oktober. Die Kinder treffen sich jeden Freitag von 15.45 bis 17.45 Uhr. Treffpunkt ist das Pumpenhaus im Waldpark. Die Teilnahme ist kostenlos. Von sechs Plätzen sind noch zwei frei. Anmeldung per Mail an: info@draussen.schule. Weitere Infos unter www.draussen.schule