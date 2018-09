Von Axel Sturm

Ladenburg. Es ist ein stilvoller Ort, der da geschaffen wurde. Auf dem städtischen Friedhof ist am Dienstagabend ein neues Grabfeld übergeben worden. Dort werden 23 Kinder ihre letzte Ruhestätte finden. Diese soll Müttern, Vätern und nahen Verwandten als Gedenkort dienen.

Das neue Kindergrabfeld solle auch ein Ort der Verbundenheit sein, betonte Bürgermeister Stefan Schmutz im Beisein vieler Ratsmitglieder. "Wir haben nun einen würdigen Ort in unserer Stadt, an dem Eltern den schmerzlichen Verlust eines Kindes verarbeiten können." Die Stadtverwaltung hat das neue Grabfeld in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner geplant. Für die Finanzierung war jedoch allein die Stadt zuständig. Die Kosten für das Kindergrabfeld liegen bei 15.000 Euro, zusätzlich wurden Geld- und Sachspenden in der gleichen Größenordnung eingebracht.

Bei der Einweihung sprach Schmutz von einem "vorbildlich umgesetzten Gemeinschaftsprojekt". An der Gestaltung der neuen Anlage waren folgende Unternehmen beteiligt: Blumen Freund, Erda Gartenservice, Natursteinbetrieb Thorsten Werner, Christian Vögele Holzbau, Josef Schnell Bauunternehmung sowie die Baumschule Huben.

"Es sieht sehr würdevoll aus", sagte Stadträtin Ilse Schummer (SPD). Auch Friedhofsgärtner Heiko Freund, der die Pflege dieses Friedhofsbereichs übernehmen wird, betonte die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Handwerk. "Es ist etwas sehr Schönes geschaffen worden", sagte der Friedhofsgärtner. Das Kindergrabfeld besteht aus neu angelegten Wegen, einem Bachbett, einer kleinen Holzbrücke und einem Stein auf gepflastertem Sternengrund. Auf das "Schmetterlingsgrabfeld" für früh- und totgeborene Kinder weist zudem ein entsprechendes Schild hin.

Eine Neuerung gab es auch auf der Urnenwiese: Dort hat der Künstler Jochen Liebrich mit einer Kettensäge vier Holzskulpturen aus alten Baumstämmen geformt. Fotos: Sturm

Die ökumenische Segnung des Grabfelds nahmen Diakon Tomas Knapp für die katholische Pfarrgemeinde sowie der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, David Reichert, vor. "Wir unterstützen trauernde Eltern auch gerne, indem wir ihnen dabei helfen, Trauerfeiern zu organisieren", erklärte Reichert auf Nachfrage der RNZ.

Spezielle Seelsorgeangebote für trauernde Eltern bietet die evangelische Kirchengemeinde in Ladenburg jedoch nicht an. "Für eine intensive Trauerarbeit braucht man eigens ausgebildete Seelsorger", erläutert Reichert: "Die haben wir in unserer Gemeinde leider nicht." Er verweist daher Angehörige regelmäßig auf die Angebote des Diakonischen Werks in Heidelberg und Mannheim.

Bürgermeister Stefan Schmutz wies bei der Einweihungsfeier noch auf eine weitere Neuerung am Rande der Urnenwiese hin: Dort schuf der Künstler Jochen Liebrich vier Skulpturen aus abgesägten Baumstämmen. "Aus totem Holz ist etwas Neues entstanden", so Schmutz. Die Holzfiguren stehen jeweils für einen Begriff: Schmerz, Trauer, Trost und Erinnerung. Sie alle sind wichtig, um den Tod eines nahestehenden Menschen verarbeiten zu können.