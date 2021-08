Ladenburg. (krs) Ein Wasserrohrbruch hat am Donnerstagabend 26 Einsatzkräfte der Ladenburger Feuerwehr in Trab gehalten. Denn es war eine der zwei Hauptleitungen für Trinkwasser in der Römerstadt, die eine Leckage hatte. "Da sind 240 Liter in der Sekunde aus dem Rohr gekommen", erklärt Markus Karlberger, stellvertretender Kommandant.

Der Weg wurde infolge des Rohrbruchs unterspült, und ist auch eingebrochen. Der Bauhof entfernte das Pflaster über dem Rohrbruch. Darunter tat sich ein etwa zwei Meter auf zwei Meter großes Loch auf. "Der Weg war wirklich komplett unterspült unterhalb der Steine", sagt Karlberger.

Betroffen waren von dem Leck auch drei Häuser. Der Kandelbachweg liegt oberhalb der Häuser, durch das Gefälle stand das ausgetretene Wasser schnell in den anliegenden Gärten. "In einem Haus stand das Wasser am Kellerfenster und einer Terrassentür schon gute 50 Zentimeter hoch", sagt Karlberger. "Und da waren die Dichtungen nicht mehr ganz so frisch, dementsprechend hat das Wasser ins Gebäude gedrückt", führt er aus. Durch eine Verbindungstür sei das Wasser dann von diesem Haus in den Keller des benachbarten Hauses geflossen.

So mussten die Feuerwehrleute beide Keller auspumpen. Mit insgesamt fünf Tauchpumpen und vier Saugern waren die Floriansjünger am Donnerstag im Einsatz.

"Die Bewohner im ersten Haus hatten sogar selbst einen Sauger dort", erzählt Karlberger. "Das hat uns überrascht, da mussten wir dann gar nicht mehr viel machen." Insgesamt dauerte der Einsatz rund dreieinhalb Stunden, gibt der stellvertretende Kommandant an. Danach übernahm der Bauhof. Denn das Wasser der umliegenden Gebäude war erst einmal abgeschaltet. Trotz dessen, dass eine Haupttrinkwasserleitung nicht alle Tage ein Leck hat, sagt er: "Das ist für uns Standard, mit Wasserpumpen sind wir ja öfter unterwegs." Bemerkbar war der Rohrbruch aber nicht nur für Feuerwehr und unmittelbare Anwohner. "Der Wasserdruck hat in der ganzen Stadt deutlich nachgelassen", erklärt Karlberger.

Bis nach Neubotzheim sei das spürbar gewesen. Einen Zusammenhang mit der aktuellen Trinkwasserverunreinigung in Teilen der Ladenburger Südstadt gebe es "definitiv nicht", schätzt der Kommandant der Wehr, Pascal Löffelhardt die Lage ein. Eine am Freitagnachmittag gestellte Anfrage zu den Folgen des Rohrbruchs ließ die Stadt bis Redaktionsschluss unbeantwortet.