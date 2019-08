Ladenburg. (stu) Wenn in Ladenburg ein neues Geschäft eröffnet wird, sind die Inhaber meist sehr angetan von den regen Aktivitäten des Bunds der Selbstständigen (BdS). Die verkaufsoffenen Sonntage, Lichternächte oder die Red-Friday-Aktionen - all diese Veranstaltungen haben ein Ziel: Die Menschen sollen in Ladenburg einkaufen und sehen, dass der Einzelhandel hier einiges zu bieten hat.

Die Aktion mit der höchsten Beteiligung ist stets der "Rote Rabatt-Freitag", an dem alle 35 teilnehmenden Geschäfte wieder Sonderrabatte anboten. Der Aktionstag ist bei den Einzelhändeln auch deswegen gefragt, weil er keine zusätzlichen Personalkosten verursacht. Bei einem verkaufsoffenen Sonntag oder bei den Einkaufsnächten muss zusätzliches Personal bezahlt werden - und viele Geschäfte haben festgestellt, dass sich die Aktionen immer weniger rentieren.

Daher ist die Fortsetzung der Einkaufsnächte fraglich, zumal in der zurückliegenden Zeit immer weniger Teilnehmer die Kosten tragen müssen.

Die Sprecherin der Einzelhändler, Renate Henseler-Sohn, ist trotzdem optimistisch. Sie war mit der jüngsten Red-Friday-Aktion sehr zufrieden. Mit einer weiteren Gemeinschaftsaktion wollen die Stadt und die BDS-Mitglieder Flagge zeigen. Derzeit diskutieren die Selbstständigen und die Verwaltung die Einführung eines Gutscheinsystems. Die erworbenen Geschenkgutscheine könnten bei den teilnehmenden Geschäften, Betrieben und Gaststätten in Ladenburg eingelöst werden. In Schriesheim funktioniert das bereits sehr gut. Inzwischen gab es eine erste Besprechung in Ladenburg, an der allerdings nur zehn Zielgruppenbetriebe teilnahmen.

Die Einzelhandelssprecherin Henseler-Sohn findet die Gutschein-Idee grundsätzlich gut. Wichtig sei für die teilnehmenden Betriebe, dass die Organisation, also der Verkauf der Gutscheine und die Abrechnungsmodalitäten, von der Stadtverwaltung übernommen wird. Bürgermeister Stefan Schmutz stellte hingegen die Bedingung, dass der BDS mit seinen Einzelhändlern, dem Handwerk und die Gastronomie hinter der Aktion stehen müssen. Das Gutscheinsystem müsse einen Mehrwert für die Stadt haben, sonst ergebe der Arbeitsaufwand keinen Sinn, sagte der Bürgermeister jüngst in einer ersten Arbeitssitzung. Henseler-Sohn glaubt, dass die BDS-Mitglieder die Gutscheinaktion unterstützen werden. Es gebe allerdings noch Gesprächsbedarf, so die Sprecherin.